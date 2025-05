Traffico, in arrivo altri tre dossi artificiali: il paese è da record 

A Villasimius in questi giorni saranno posizionati gli ultimi dossi artificiali: uno in via dei Cipressi, un altro in via Guttuso e il terzo in via Cavour. Vanno ad aggiungersi agli altri trenta (circa) che fanno di Villasimius il Comune sardo con il maggior numero di dossi artificiali (compresi gli attraversamenti pedonali rialzati) in proporzione alla lunghezza delle strade e quindi, come ha più volte ribadito il comandante della polizia locale Pier Luigi Casu, anche uno dei più sicuri per quanto riguarda il traffico urbano: pochissimi gli incidenti che si registrano nel periodo estivo nonostante l’immensa mole di traffico.

I primi tre dissuasori furono installati nel 2018 su indicazione del comandante dei vigili, poi in quattro anni altri dodici nelle vie centrali. E poi altri ancora sino agli ultimi di questi giorni. Quasi tutti gli attraversamenti pedonali rialzati sono in bitume, con cartelli indicativi e luci lampeggianti. Altri tipi di dissuasori sono presenti in strade interne poco trafficate. Con l’ultima ordinanza del comandate della polizia locale, oltre ai tre dossi artificiali, sono stati istituiti anche tre nuovi stalli di sosta per disabili: uno in via Lussu, uno in via Cavour e un terzo in via Bellini. Il fine, viene riportato nell’ordinanza, è migliorare la circolazione stradale.

