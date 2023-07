Traffico illecito di rifiuti ferrosi: misure cautelari e sequestri 

Arresti domiciliari per l’amministratore unico della Dusit, Salvatore Bartoli, 63 anni di Decimomanu, e obbligo di dimora per l’impiegata della società Giulia Murgia (38 anni di Monserrato. Le due misure cautelari sono state disposte dalla giudice del Tribunale, Manuela Anzani, al termine dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia che ipotizza un traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi. Il Gip ha disposto anche il sequestro preventivo dell’azienda (oltre che delle quote societarie) che ha sede in via San Sperate a Decimomannu. Il titolare della Dusit è difeso dall’avvocato Pierluigi Concas.

Le indagini dei carabinieri, coordinate dal procuratore aggiunto Guido Pani, si sono concentrate proprio sull’attività dell’azienda, specializzata nel trattamento e recupero di rottami ferrosi, metallici e pneumatici. Gli accertamenti sono iniziati nel febbraio 2020 quando i militari avevano iniziato a fare accertamenti sullo stabilimento, ipotizzando illeciti riguardanti la gestione di rifiuti pericolosi provenienti da circuiti di raccolta non autorizzati. Oltre ai due destinatari della misura cautelare risultano iscritte nel registro degli indatati altre nove persone, quasi tutte dipendenti dell’azienda: Alessandro Dettori, Tiziana Caboni, Tiziana Sardu, Fabio Pili, Paolo Steri, Marcello Medda, Maouloudi Ait Hbibi, Giovanni Carnevale e Marina Pillai (quest’ultima quale legale rappresentante della Metalla srl, limitatamente alla gestione di un tipo di batterie al piombo). (fr.pi)

