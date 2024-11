Traffico, finiti i lavori per la nuova rotatoria all’ingresso della città 

Quella piccola, poco rispettata rotonda sta per finire i suoi anni da Cenerentola e diventare un incrocio grande, visibile e facile da usare. Si trova all’incrocio tra via Vittorio Veneto, via Iglesias e via Picasso, all’ingresso di Sestu e in questi giorni sono terminati i lavori.

«Si tratta di un punto che ha da sempre presentato delle criticità legate soprattutto all’alta velocità», spiega Massimiliano Bullita, vicesindaco e assessore a viabilità e traffico, «è stata realizzata in passato una rotonda, ma per la sua posizione leggermente dissasata veniva spesso saltata con manovre contromano da automobilisti irrispettosi».

La nuova soluzione è studiata con la collaborazione della Polizia Locale: «Abbiamo definito una circolazione a senso rotatorio attorno a piazza Nicola Calipari. Una soluzione sperimentale, infatti è stata tracciata col colore giallo come prevede la normativa, ma rafforza la percezione del cambiamento e induce maggiore attenzione, così come lo stop per chi arriva dall’esterno, dove il traffico è più veloce». Chi arriva dalla ex provinciale 8 dovrà quindi piegare a destra e, per continuare in via Veneto, girare subito a sinistra. Anche chi viene dal centro potrà girare attorno all’aiuola di piazza Calipari per fare inversione. Nessun cambiamento per via Picasso. Una novità a cui bisognerà abituarsi, magari dopo qualche difficoltà.

«Le vie d'accesso della nostra cittadina presentano il problema dell'alta velocità in uscita e soprattutto in entrata», spiega la sindaca Paola Secci, «e in passato siamo intervenuti in tanti modi. Al momento siamo soddisfatti della sperimentazione e continuiamo a dare ulteriori risposte ai nostri concittadini».

