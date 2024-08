Traffico e sosta, Giunta nel mirino 

La querelle sul traffico con al seguito accese polemiche arriverà oggi in Consiglio comunale. A sollevare il caso era stato il consigliere di minoranza Alessandro Campus che, con un’ interrogazione urgente, chiedeva i motivi della mancata elezione della commissione consiliare al Traffico.

Le critiche

Ul primo risultato, Campus lo ha ottenuto: nella riunione di oggi (come lui aveva chiesto) sarà eletta la commissione al Traffico. Ci sarà spazio anche per discutere delle modifiche alla circolazione stradale in alcune vie del centro storico e nella via Lungo Temo con l’istituzione del divieto di sosta da piazza Duomo a Santa Giusta. E ancora, si parlerà dell’istituzione dei parcheggi destinati ai soli residenti. «Scelta che appare non logica rispetto alla principio dell’accoglienza ai visitatori – sostiene Campus – visto che in questo modo ci si priva di svariati posti auto nei pressi del centro storico pedonale, non lasciando alcuna alternativa di sosta. Soluzione percorribile se fosse in funzione il parcheggio di Santa Giusta». Contestazioni anche sulla gestione dei parcheggi a pagamento. «Sono state rilevate numerose criticità – evidenzia Campus- come il mancato posizionamento della cartellonistica nel parcheggio riservato ai residenti nell’isola pedonale del corso Vittorio Emanuele. Inoltre è assente la segnaletica verticale per indicare le aree pagamento anche in altre vie cittadine».

La replica

Gli assessori ai Lavori pubblici, Federico Ledda e alla viabilità Marco Naitana anticipano alcuni chiarimenti, in attesa del confronto in Aula. «Per i parcheggi di Santa Giusta- assicura Ledda- è in fase di affidamento la progettazione esecutiva del progetto che gode di un finanziamento regionale di 300mila euro». Sui provvedimenti per regolamentare il servizio del parcheggio a pagamento, nonché tutelare i residenti presso l'isola pedonale del Corso Vittorio Emanuele, l’assessore Naitana precisa: «Ci siamo prodigati in poco tempo per reperire un nuovo operatore per la gestione del servizio avendo così anche un introito economico per l'Ente – sostiene -Preso atto di qualche disservizio, la ditta appaltatrice per regolamentare meglio il servizio e tutelare i residenti dell'isola pedonale ha completato l’installazione di tutti i parcometri in città e a Bosa Marina, oltre ad aver sistemato la segnaletica verticale».

RIPRODUZIONE RISERVATA