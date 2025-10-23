Traffico e pericoli, la 554 è un inferno 

Basta un tamponamento e la 554 va in tilt. Come è accaduto ieri verso le 7: all’altezza del distributore di carburante in località “Pischedda”, territorio di Selargius in direzione Quartu, si è verificato un grave incidente stradale. Grave almeno per il numero di veicoli coinvolti: quattro autovetture e uno scooter. E il maxi-scontro ripropone i pericoli di un’arteria ormai superata sia dal punto di vista strutturale che sul fronte della sicurezza.

L’incidente

La circolazione ha subito un forte rallentamento. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Maracalagonis, i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 e i tecnici dell’Anas, impegnati nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dell’area. Uno dei conducenti delle quattro auto coinvolte è rimasto ferito nell’urto: trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari con codice giallo, le sue condizioni non paiono destare preoccupazione. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri, impegnati ad accertare le cause e le eventuali responsabilità. Sono i primi cittadini di Monserrato e Selargius a battere il tasto delle pecche della strada. Tomaso Locci (Monserrato) non si mostra sorpreso dall’ennesimo incidente.«È dal 2016 che, su più tavoli, puntiamo l’indice sulla pericolosità dell’arteria», dice Locci. «Il progetto che si voleva approvare contro i voleri delle amministrazioni locali, risalente al 2008, avrebbe rappresentato una scelta scellerata. Per fortuna è saltato: il fatto che siano state create nuove uscite e, soprattutto, il guardrail, ha creato almeno a Monserrato una situazione di ancora maggiore pericolo, perché non si hanno vie di fuga. Ora speriamo che il progetto venga ripreso daccapo, con la trasformazione del tratto che ci riguarda da strada a traffico veloce a comunale».

Svincoli

Gigi Concu, sindaco di Selargius, aspetta un segnale. A Selargius il guardrail non c’è dallo svincolo per Settimo-Sinnai e spesso, nei rischiosi attraversamenti, hanno perso la vita diversi contadini. C’è appunto la questione dello svincolo principale, all’altezza di via Roma, ma anche il successivo, per la strada che arriva a Dolianova, andrebbe regolato meglio. «Purtroppo, a fronte dei numeri in aumento, continuiamo a fare i conti con il progetto mai partito per la messa in sicurezza della circonvallazione 554: arteria dove si concentrano la maggior parte degli incidenti, spesso anche mortali», osserva Concu. «Eppure, nonostante i tanti appelli lanciati ad Anas e Regione, e i tanti solleciti, nulla ad oggi è stato fatto. Il risultato è che continuiamo a scontrarci con gli evidenti limiti di una strada pericolosa e che si blocca anche per un tamponamento». Per Anas e Regione un nuovo campanello d’allarme.

