Traffico e niente segnaletica davanti alla scuola dell’infanzia 

È ormai tutto pronto per l’avvio del nuovo anno scolastico anche nella scuola dell’infanzia di via Machiavelli dove, però, i residenti lamentano da tempo la mancanza di una segnaletica stradale adeguata. Cartelli indispensabili soprattutto in occasione dell’ingresso e dell’uscita dei piccoli studenti che vengono accompagnati quasi sempre in auto da genitori o nonni: ogni mattina si crea il caos perché in tanti vogliono parcheggiare a pochi metri dall’ingresso. «Abbiamo chiesto al sindaco Carlo Tomasi – spiegano alcuni residenti – l’istituzione di un divieto temporaneo di sosta al momento dell’ingresso e all’uscita dei bambini. Le persone parcheggiano su entrambi i lati della strada e si forma subito la coda dei veicoli. Basterebbe mettere un cartello con la limitazione del traffico». Il divieto di transito all’ora della campanella della primaria è rimasto in via Fermi, dove la scuola – chiusa da anni – è ora un centro di aggregazione sociale.

In via Machiavelli ci sono pochissimi attraversamenti pedonali (non rialzati) e le macchine sfrecciano a velocità elevate. Non solo, anche sul piano delle disinfestazioni i residenti hanno qualcosa da ridire: attendono ancora l’intervento richiesto più di un mese e mezzo fa per eliminare batte e ratti di grosse dimensioni. Sulla questione il sindaco assicura: «Sono disponibile a trovare una soluzione ai diversi problemi che mi sono stati segnalati». ( g. pit. )

RIPRODUZIONE RISERVATA