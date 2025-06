Traffico e lavori,  botta e risposta in maggioranza 

Dopo la seduta che ha sancito l’ingresso di Gigi Mureddu come nuovo assessore alla Cultura e al Bilancio, il Consiglio comunale è tornato a riunirsi. Ma per la maggioranza di Massimiliano Sanna i problemi non sono finiti: nonostante le assenze fossero giustificate, anche stavolta si è resa necessaria la conta dei presenti. Saltate le interpellanze degli azzurri (non erano presenti Gianfranco Licheri, Davide Tatti e Paolo Angioi), l’Aula ha ascoltato l’assessora alle Attività produttive Valentina De Seneen che ha riferito sul progetto ILab Food: «I lavori procedono e saranno ultimati entro marzo 2026». Ma il consigliere di Alternativa sarda Umberto Marcoli ha sollevato dubbi: «Senza interpretare le reali esigenze delle imprese si rischia un’altra cattedrale nel deserto». Critico anche il collega Giuseppe Obinu sui lavori in piazza XI Settembre, nonostante le rassicurazioni dell’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete. «La piazza è ostaggio di un cantiere mai partito - ha replicato Obinu - Bisogna ammettere gli errori». Tensioni anche in maggioranza, con un acceso botta e risposta tra il consigliere Udc Antonio Iatalese e l’assessore alla Viabilità Ivano Cuccu sulla modifica al traffico in via Ricovero. La seduta è proseguita con la mozione della minoranza su piazza Manno. ( m.g. )

