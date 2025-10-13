Traffico e code quotidiane in via San Michele Tocco (FI): «Corsia preferenziale da rivedere» 

Allarme traffico in via San Michele dove ogni mattina si registrano code e rallentamenti. A sollevare il problema, con un’interrogazione, è il consigliere di FI Edoardo Tocco.

Il problema – spiega – nasce «all'altezza del semaforo di Via San Michele, dove è installata una telecamera», «che rappresenta un nodo strategico cruciale, congiungendo via Abruzzi, Via San Michele e Via Sant'Avendrace». Secondo Tocco le difficoltà sono legate al fatto che «una delle corsie è attualmente destinata a uso esclusivo dei mezzi pubblici (corsia preferenziale) e la presenza della telecamera ne impedisce l'utilizzo da parte dei veicoli privati, anche al fine di fluidificare il transito durante le ore di punta».

Da qui la richiesta rivolta a sindaco e giunta per modificare le cose, soprattutto ripristinando anche per i veicoli privati «l'uso della corsia riservata ai soli mezzi pubblici, come avveniva in passato, al fine di rendere più flessibile il flusso veicolare e ridurre i tempi di percorrenza».

