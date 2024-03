Traffico e code al semaforo «Necessario modificare le fasi» 

Traffico e code all’incrocio tra piazza Santa Maria e viale Colombo. Dopo le proteste degli automobilisti, l’aumento della fase del verde al semaforo in via Garibaldi sembrava cosa fatta invece la situazione è rimasta identica.

In via Garibaldi si è costretti a stare per lunghi minuti fermi al rosso così le file si formano fin da piazza Dessì. Questo anche perché al via libera con il verde si è obbligati a far passare i pedoni che hanno il verde contemporaneo in viale Colombo. La proposta di cambiare le fasi del semaforo era arrivata dal consigliere comunale Tonio Pani che ha un’attività in piazza Santa Maria e conosce bene la situazione.

«Per ridurre le code» dice Pani, «l’unica soluzione, a mio avviso, è eliminare la contemporaneità del verde per le auto e per i pedoni». Ossia, «è giusto far scattare il verde solo per i pedoni in viale Colombo e il verde solo per le auto in via Garibaldi in modo che queste non si debbano fermare per far passare i pedoni, perché dal momento che il rosso scatta quasi subito, riescono a passare sì e no due auto e i disagi sono inevitabili. Questo anche per ridurre i rischi proprio per i pedoni».

Intanto nella zona si attende anche la sistemazione dei dissuasori per interdire l’accesso nel lato pedonale di piazza Santa Maria, anche ieri usata come parcheggio e dove si continua a passare senza farsi alcun problema.

Erano stati i residenti della zona a promuovere una petizione per chiedere la sistemazione dei dissuasori di cui però ancora non c’è traccia.

