Traffico, disagi limitati per i cagliaritani 

Una splendida mattina di sole, quasi estiva, ha accolto i manifestanti in via Roma. Cagliari ha risposto presente, sia come partecipazione “fisica” in piazza che come sostegno emotivo alla protesta contro le rinnovabili. Nino Granara, imprenditore, ex consigliere regionale di FI, sottolinea: «Si sono comportati da signori», dice. «In fondo la consegna delle firme della Pratobello è stata una festa». Una festa però controllata a vista una discreta presenza di forze dell’ordine, sia sotto il Consiglio regionale, con carabinieri e polizia, che nelle strade di accesso al Palazzo da via Roma, con militari dell’Esercito che non sono sembrati di passaggio. Sul fronte della viabilità, il comandante della Polizia municipale Giambattista Marotto assicura: «Tutto è filato liscio». I disagi, insomma, sono stati ridotti al minimo. «Cagliari ha dimostrato di stare dalla parte dei manifestanti», informano dall’edicola di Antonio Durzu, in via Roma. Accanto al Palazzo, le trattorie di via Sardegna sono quasi tutte sold out. I gruppi barbaricini della Pratobello 24 non hanno resistito alle delizie di mare: «Da noi c’era un discreto gruppo di Oliena», dice Alberto Zucca di Lillicu. Non rinunciano alla passeggiata in via Roma Efisia Floris e Assunta Biscu, anziane attiviste di Orgosolo, da ragazze protagoniste della rivolta di Pratobello. Da loro un invito anche ai cagliaritani: «Non bisogna abbassare la guardia». Da una manifestazione a un’altra: Eleonora Tiana, di Sa Retza des is studentes, invita tutti al raduno di sabato alle 17 in piazza Garibaldi contro il decreto 1660 «che nega la libertà di dissenso».