Traffico di rifiuti, tutto da rifare 

«In accoglimento dell’eccezione formulata dalla difesa della Portovesme srl e dalle difese degli altri imputati, il giudice dichiara l’improcedibilità dell’azione penale e l’inutilizzabilità degli atti di indagini compiuti con riferimento a condotte di reato collocabili in data antecedente al 14 maggio 2020». Lo ha deciso ieri mattina il Gup del Tribunale, Roberto Cau, cancellando di fatto sia l’avviso di conclusione delle indagini che la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura nei confronti di Carlo Lolliri (72 anni di Carbonia, ex presidente della Portovesme srl), Giampaolo Diana (62 anni, ex sindacalista ed ex consigliere regionale del Pd ), Massimo Di Martino (60 anni, socio al 40 per cento della Società Nuova materie Prime Mediterranea) e della stessa azienda di Portoscuso, tutti accusati di un presunto traffico illecito di rifiuti industriali. Motivo? La Procura - ad avviso del Gup - avrebbe inserito nel fascicolo una parte degli atti di una precedente inchiesta già archiviata, ma senza chiedere al gip l’autorizzazione a riaprire le indagini.

La vicenda

L’inchiesta ruota attorno ad un prodotto di scarto dello stabilimento che per la Procura sarebbe un rifiuto speciale, mentre i privati la ritengono una materia prima per produrre gesso. Una battaglia giuridica che ruota attorno all’attività sia della Portovesme srl che della Società Nuova materie Prime Mediterranea di Macchiareddu, proprietaria di un capannone ad Assemini che per i pm era stato trasformato in una discarica con 120 mila metri cubi di gesso. Le contestazioni riguardano il passaggio in sei anni, dal 2015 al 2021, degli scarti della produzione tra le due società e la successiva trasformazione in solfato di calcio bi-diratato (il gesso).

L’udienza preliminare

Terminata l’inchiesta della Procura e della Direzione distrettuale antimafia (competente per i traffici di rifiuti), i pm hanno chiesto il rinvio a giudizio dei tre imputati e dell’azienda di Portoscuso, tutti difesi dagli avvocati Pierluigi Concas (Lolliri), Giuseppe Macciotta e Fabio Pili (Diana), Nicoletta Santucciu (Di Martino) e Giuseppe Principato e Laura Scaramellini (Protovesme srl). La decisione se mandare a processo gli indagati spettava al giudice Roberto Cau che, ieri mattina, si è visto arrivare due istanze preliminari dalle difese: una riguardava le modalità di citazione della Portovesme srl (ritenuta fondata dal giudice fondata ma assorbita), la seconda sull’inutilizzabilità di una parte degli atti del fascicolo perché provenienti da un’altra inchiesta archiviata nel 2020. Il pm ha disposto l’acquisizione integrale del fascicolo archiviato, senza chiedere al Gip l’autorizzazione alla riapertura delle indagini. Una condizione che – ha accertato il Gup Cau – fa scattare l’improcedibilità. Ora tutto tornerà nelle mani della Procura che avrà due strade possibili: togliere dal fascicolo il materiale proveniente dall’inchiesta archiviata, oppure farsi dare l’autorizzazione dal gip a utilizzarli. In ogni caso dovrà nuovamente concedere alle difese i termini della nuova chiusura delle indagini preliminari e chiedere eventualmente un nuovo rinvio a giudizio.

