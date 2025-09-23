VaiOnline
Iglesias.
24 settembre 2025 alle 00:40

Traffico di rifiuti, tre rinvii a giudizio 

Udienza a dicembre per Gigi Rubiu, il figlio Andrea e un dipendente 

Sarà un processo a stabilire se nella discarica per rifiuti “Inerti ex 2A - Ecoinerti srl” di Iglesias, tra l’aprile 2021 e il giugno 2022 siano finiti, in modo continuativo e organizzato, ingenti quantità di rifiuti non consentiti. Il giudice per le udienze preliminari di Cagliari, Michele Contini, ha rinviato a giudizio il responsabile legale della società, Gianluigi (Gigi) Rubiu (67 anni di Iglesias, consigliere regionale di Fratelli d’Italia), il figlio Andrea (37), socio dell’azienda, e il dipendente Andrea Caschili (59), sospettati di aver ottenuto un illecito guadagno di oltre 191mila euro, riducendo illegittimamente i costi di smaltimento. Per il pm Giangiacomo Pilia, titolare dell’inchiesta, materiali che, per tipologia, sarebbero dovuti finire in impianti di categoria superiore sarebbero invece stati destinati alla discarica di Iglesias.

L’udienza preliminare

L’udienza preliminare si è chiusa ieri mattina davanti al Gup Contini, dove sono comparsi gli 11 iscritti nel registro degli indagati per i quali la Procura aveva sollecitato il rinvio a giudizio (molti dei quali titolari di aziende produttrici di rifiuti che avrebbero conferito nella discarica). Oltre ai tre imputati per i quali è stato disposto il dibattimento – prima udienza il 16 dicembre –, in due hanno ottenuto il rito abbreviato: si tratta di Mario Siddi (72 anni, di Selargius) e Teresa Fabbri (65 anni, di Sestu), legale rappresentante di un laboratorio analisi sospettato di falso per aver corretto un documento poi finito nell’indagine. Al termine dell’udienza il giudice ha concesso la messa alla prova a Giuseppe Ignazio Massenti (70, di Cagliari). Prosciolti da tutte le accuse, perché non hanno commesso il fatto, tutti gli altri imputati: i cagliaritani Marcello e Massimiliano Saba (56 e 54 anni), Fausto Loi (55, di Lanusei), Fabio Giua (46, di Olbia) e Luca Lemmi (52, di Pontedera). Altre persone finite nel registro degli indagati erano già state stralciate dal pubblico ministero Pilia che aveva chiesto per loro l’archiviazione.

L’indagine

L’indagine è stata aperta nel 2021 e affidata ai Carabinieri del Nucleo operativo ecologico (Noe). Gianluigi e Andrea Rubiu, con Andrea Caschili, sono accusati oltre che di concorso in traffico illecito di rifiuti, anche di una presunta truffa ai danni della Provincia del Sud Sardegna. Avrebbero attestato che parte del materiale smaltito provenisse dal “rifacimento di piste interne”, ottenendo così l’autorizzazione dell’Ente per poi sotterrare dei rifiuti. Tra i difensori c’erano gli avvocati Guido e Federico Manca Bitti, Gianluigi Perra, Giorgio Murino, Massimo Graziano, Giuseppe Durgoni, Emanuele Pisano, Andrea Usai e Giorgio Loi.

