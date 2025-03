Traffico di rifiuti: sette a processo 

Inizierà il 26 maggio a Tempio (giudice Maria Elena Lai) il processo per il presunto traffico dei rifiuti (secondo il Noe di Sassari circa 1300 tonnellate) stoccati illecitamente a Olbia e Telti, smaltiti senza le necessarie autorizzazioni nel sud dell’Isola. Il Tribunale di Tempio ha fissata la data del procedimento dopo la trasmissione della decisione del gup di Cagliari, Giorgio Altieri, sulle posizioni di parte delle 22 persone coinvolte nelle indagini coordinate dalla Dda. Personaggio centrale del processo che inizierà a fine maggio è l’imprenditore di Serdiana, Angelo Vaccaro, titolare della Ecosarda. Davanti alla giudice Maria Elena Lai ci sarà anche il collega Gaetano Bartoli, amministratore della GLB Rottami srl, di Cagliari. Sono stati rinviati a giudizio altri due imprenditori, con posizioni di secondo piano, Andrea Pusceddu, amministratore delle Eco Silam srl, e Salvatore Bartoli, della Dusit srl. A processo anche gli autisti Antonello Caddeo e Fabrizio Feurra. C’è poi il gruppo di persone di etnia Rom, tutte residenti a Olbia, che avrebbero stoccato i rifiuti nella zona di Colcò e in via Loiri (a Olbia). Assistiti dall’avvocata Marcella Muzzu, quasi tutti i componenti della famiglia Seferovic hanno chiesto il patteggiamento a sei mesi di reclusione. Nel processo si parlerà dei siti di stoccaggio clandestino individuati dai Carabinieri del Noe a Olbia, in via Loiri, a Sa Cupa, a Colcò, in via Castello Pedrese e a Telti, in via Lu Capruleddu. La vicenda è strettamente collegata alle indagini partite dopo la dismissione del campo nomadi di Sa Corroncedda.

