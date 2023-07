Traffico di rifiuti, ora il cerchio si allarga 

Gli indagati sono già 22 ( dei quali tre agli arresti domiciliari e dodici destinatari del divieto di dimora) ma adesso l’indagine del Noe sul traffico di rifiuti (anche speciali pericolosi) da Olbia al Cagliaritano potrebbe allargarsi presto ad altre cinquanta persone. Stando a indiscrezioni, infatti, i Carabinieri sarebbero risaliti alle aziende, alle officine e alle attività commerciali di Olbia che hanno consegnato almeno parte delle 1300 tonnellate smaltite illegalmente nel Cagliaritano. I militari nel 2021 hanno filmato le operazioni (sino a venti al giorno) di carico dei rifiuti nel sito di Colcò, lungo la strada per Loiri e a Telti. Il personale del Noe, stando alle intercettazioni e alle riprese video, hanno visto gli autisti di alcune delle più grosse aziende sarde (nel settore del trattamento dei rottami ferrosi) prendere in carico i rifiuti portati da Sakim Seferovic e da altri componenti della sua famiglia. I Carabinieri, però, sanno anche chi ha portato a Colcò il materiale per smaltirlo abusivamente, risparmiando un sacco di soldi.

I clandestini

Il Noe ha fatto un lavoro accurato che pone anche una questione di senso civico e cultura ambientale. Infatti sono stati individuati meccanici, officine, carrozzerie, aziende agricole, installatori di sistemi di climatizzazione, laboratori artigianali, elettrauto e negozi che per risparmiare, scrivono gli investigatori, si rivolgevano ad un canale illegale di smaltimento, “anche per non dover sottostare agli obblighi di tracciabilità”.

Beneficenza

Stando a indiscrezioni, una grossa catena di distribuzione nazionale, faceva delle donazioni ai nuclei familiari di origine bosniache residenti a Olbia (tutti provenienti dall’ex campo nomadi di Sa Corroncedda) e allo stesso tempo conferiva rifiuti illegalmente, consegnandoli per essere smaltiti nel Cagliaritano senza tracciabilità. Ora il personale dell’Arma sta valutando caso per caso le posizioni dei “conferitori” per una informativa alla Procura.

Batterie e bombole

Le conversazioni intercettate, stando alle valutazioni dei magistrati, dimostrano che le aziende cagliaritane coinvolte, erano a conoscenza della illegalità delle operazioni. Un imprenditore intercettato parla con una sua impiegata e la istruisce su alcune contromisure da adottare e lei risponde: «Si si, gli autisti sanno benissimo come fare». Si parla di tonnellate di batterie esauste, piombo, bombole, motori non bonificati e materiale imbrattato di vernici e sostanze tossiche che veniva stoccato a Olbia. Ora le difese degli indagati si sono rivolte al Riesame per una verifica sulle misure cautelari.

