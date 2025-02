Traffico di rifiuti, il fatto non sussiste 

Un proscioglimento, due assoluzioni, una serie di patteggiamenti da definire e alcuni degli indagati che hanno scelto la via del dibattimento. Si è chiusa così l’udienza preliminare davanti al giudice del Tribunale di Cagliari, Giorgio Altieri, dopo l’inchiesta su un presunto traffico di rifiuti ferrosi tra il nord Sardegna e uno stabilimento di Serdiana.

Al termine del processo in abbreviato sono state assolte «perché il fatto non sussiste» Rosanna Loi, 63 anni, e Claudia Vaccaro, 24, entrambe di Sardara, assistite dall’avvocato Francesco Iovino, così come la società Ecosarda srl, difesa dal legale Mario Canessa. Per Loi e per Vaccaro il pubblico ministero Gaetano Porcu, titolare del fascicolo, aveva chiesto la condanna a 10 mesi di reclusione, mentre per la società aveva sollecitato una multa di 36 mila euro. Prosciolto da ogni accusa Gian Luca Serrenti, 46 anni di Serdiana, autista della Ecorsarda, mentre il resto degli indagati ha scelto la via del dibattimento o riti alternativi.

La vicenda

Nel mirino della Procura di Cagliari erano finite alcune grosse aziende specializzate nel settore delle autodemolizioni e del trattamento dei rottami ferrosi sia in provincia di Olbia che nel Cagliaritano. Nel mirino dei Carabinieri del Noe di Sassari e di quelli di Cagliari erano finiti l’imprenditore Angelo Vaccaro, Rosanna Loi e a Claudia Vaccaro. Due sono state assolte, uno ha scelto il dibattimento.

L’inchiesta

Stando alla ricostruzione dei carabinieri, due aziende erano il riferimento per la “cessione” dei rifiuti non tracciati, stoccati illecitamente a Olbia e Telti in almeno sette siti.

Davanti al giudice Altieri hanno chiesto di patteggiare Sakim Seferovic, 55 anni, e i figli di 33 e 34 anni, Edin e Nermin.

Andranno a processo, invece, Gaetano Bartoli (della GIb Rottami, con sedi a Cagliari e Decimomannu), Antonello Caddeo, 55 anni, anche lui dipendente della Ecosarda e residente a Sardara, Fabrizio Feurra, di Carbonia, 46 anni, autista della Glb Rottami, Nicola Trudu, di Carbonia, 43 anni, dipendente della Glb Rottami, Stefano Olla, 45 anni, di Monastir, amministratore della Sga Service, Salvatore Bartoli, 64 anni, di Decimomannu, della società Dusit, e Andrea Pusceddu, 40 anni, di Sestu, titolare della Eco Silam, ai quali si aggiungono altri otto di nazionalità bosniaca.

Per gli investigatori 1.300 tonnellate di materiale (anche batterie esauste, piombo e componenti di apparati di refrigerazione) sarebbero state smaltite illegittimamente.

