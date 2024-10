Traffico di droga su vasta scala, in tre dal giudice 

Vent’anni dopo il primo sequestro di droga a Malpensa che fece partire l’indagine su una maxi inchiesta della Dda di Cagliari, condotta nel Sassarese e in Barbagia, su una presunta organizzazione che gestiva un traffico di droga (cocaina, marijuana e hashish) tra la Sardegna, Gran Bretagna, Barcellona e Sud America, si è aperto ieri il processo alla costola nuorese. Imputati Salvatore Delogu, Paolo Iannacaro e Sebastiano Porcu, difesi dagli avvocati Francesco Carboni, Gianluca Sannio e Antonello Cucca. A parlare davanti al pm della Dda Danilo Tronci, l’investigatore che seguì l’indagine. «Partì da una segnalazione dei colleghi - ha detto - che intercettarono a Malpensa 3,4 chili di cocaina diretti a Olbia. Per risalire al possibile destinatario, verificammo le chiamate dall’Italia verso il telefono della società di spedizione spagnola». Comparvero solo due telefonate da una cabina di Golfo Aranci, e controllando la scheda telefonica usata si risalì ad un’altra utenza spagnola contattata con la stessa scheda il giorno della spedizione della droga e da lì ad un cellulare della Smeralda Import export di Olbia, in uso a Delogu. Seguendo quelle tracce, due mesi dopo riuscirono ad intercettare e arrestare un corriere arrivato ad Alghero con 1,7 chili di cocaina.

