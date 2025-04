Traffico di droga,  per 5 indagati misure cautelari 

Cocaina ed eroina da far circolare dal Terralbese a Oristano fino al Medio Campidano. Sette persone indagate nell’inchiesta svolta dalla Squadra Mobile, alla guida del capo Samuele Cabizzosu. Cinque dei sette sono stati raggiunti dalla misura cautelare chiesta dal pm Andrea Chelo e firmata dalla giudice Federica Fulgheri. Domiciliari per di Alex Medda, oristanese 29 anni residente a Terralba, e Sandro Pia (50) di Arcidano; obbligo di firma per Francesca Gelsomino (27) di Marrubiu, e Aldo Soro (29) di Arcidano. Infine obbligo di dimora a Villasor per Mauro Arisci (32) di Villasor. Per Antonello Puggioni (54) di Guspini, per quest’ultimo la giudice non ha disposto alcuna misura cautelare ma resta sotto inchiesta. Nelle settimane scorse, assistiti dagli avvocati Enrico Meloni, Fabio Costa, Gianfranco Siuni e Pasqualino Moi,gli indagati sono comparsi davanti alla gip per gli interrogatori.

Tutto era partito alla fine del 2023, poi l’arresto di Diego Trudu, 45 anni di Marrubiu, sorpreso sulla 131 con un chilo e mezzo di cocaina. Un’ingente quantità, circa quattromila dosi di stupefacente che rivenduto al dettaglio avrebbe potuto fruttare oltre centomila euro. La droga sarebbe arrivata da Cagliari anche sui furgoni di una ditta di traslochi di Arcidano. Secondo gli investigatori in tre occasioni Medda, Gelsomino, Soro, Arisci e Puggioni avrebbero fatto la spola dal capoluogo sardo al Terralbese con carichi di cocaina (circa un chilo per volta) e eroina (un giro di oltre 10mila euro di dosi). Uno degli arrestati ha anche riferito di aver fatto uso per la prima volta di eroina quando ancora era minorenne, e che a cedergli l’oppiaceo era stato uno zio. ( p. m. )

