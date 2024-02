Traffico di droga: «Non facevano parte della banda» 

Il processo in abbreviato si era chiuso tre anni fa con undici condanne, la più alta a Francesco Degioannis: 18 anni di carcere per traffico di droga. I tre imputati che avevano scelto il rito ordinario, invece, sono stati assolti ieri mattina dal Tribunale al termine di un lungo dibattimento.

La Prima sezione penale, presieduta dal giudice Giampiero Sanna, ha fatto cadere le accuse di associazione a delinquere nei confronti di Alessandra Murtas (la moglie di Degioannis), sua sorella Emanuela Murtas e dell’imputato Andrea Solinas, coinvolti nel maxi blitz della Polizia in via Seruci contro una presunta banda che avrebbe messo in piedi un intenso traffico di sostanze stupefacenti andato avanti, in ipotesi, dal 2014 al 2019. Stando alle accuse, il gruppo sarebbe stato capace di smerciare in città grandi quantità di eroina, cocaina e speedball, un miscuglio di entrambe le sostanze.

Gli imputati che avevano scelto l’abbreviato hanno avuto pene tra i 6 i 18 anni. Ieri mattina si è concluso il processo nei confronti di chi aveva scelto la strada del dibattiemnto: le sorelle Marras (Alessandra difesa dall’avvocata Herika Dessì, Emanuela assistita dai legali Teresa Camoglio e Roberta Steri), oltre che Solinas (difeso da Marco Lisu). Alla fine per tutti è arrivata l’assoluzione.

RIPRODUZIONE RISERVATA