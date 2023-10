Traffico di droga, finiscono in carcere a 17 anni dal blitz 

Entrare in carcere ventitré anni dopo i fatti per i quali si è stati condannati, diciassette anni dopo l’arresto, alla fine di un processo che forse qualcuno degli imputati aveva anche dimenticato. È successo in questi giorni per alcuni dei protagonisti, gli ultimi rimasti in ballo, della maxi indagine condotta dalla Dda di Cagliari a Olbia (nota come operazione Aquila) su una presunta organizzazione di trafficanti sardo albanese. La Cassazione ha confermato le condanne della Corte d’Appello per l’olbiese Antonella Asara (sei di reclusione), per il sassarese Angelo Antonio Deiana (dieci di reclusione), per Luzlim Feimi (quattordici anni di reclusione), nei confronti di Mauro Piccinu, anche lui di Olbia (sette anni di carcere), condannati anche l’albanese Luan Rushiti (quattordici anni di cella) e l’olbiese Antonio Salerno (sei anni di reclusione). Stando a indiscrezioni, Salerno, difeso dagli avvocati Fernando Vignes e Mario Perticarà, avrebbe fatto perdere le sue tracce e sarebbe irreperibile. L’uomo (che è sotto processo a Tempio per un’altra maxi indagine della Dda), è ricercato dalle forze dell’ordine che devono notificargli la sentenza della Cassazione e portarlo in carcere.

Il dramma è per Antonella Asara che nell’arco di 20 anni si è rifatta una vita e non ha più avuto indagini o condanne a carico. Dicono i suoi difensori, Antonello Desini e Nicola Di Benedetto: «La nostra assistita è un’altra persona, ha ricostruito la sua vita in questo lungo arco di tempo. Ora è entrata in carcere disperata». Il processo è durato quasi quindici anni, a causa di problematiche formali di varia natura. Ora può dirsi concluso, con risvolti umani drammatici. Le accuse della Dda riguardano il traffico di cocaina ed eroina, solo per i boss (condannati nella prima fase del processo) c’era anche la contestazione di sfruttamento di giovani slave, “acquistate” nei Paesi di provenienza e avviate poi alla prostituzione soprattutto a Olbia.

