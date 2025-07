Traffico di droga, condanne fino a sei anni

Dopo dodici anni dai fatti, è arrivata ieri la sentenza nel processo nato dall’operazione “Cassiopea”, con condanne fino a sei anni per alcuni degli imputati accusati di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Il tribunale di Nuoro, presieduto da Elena Meloni (a latere Filippo Orani e Valentina Rostellato), ha inflitto tre anni e sei mesi a Costantino Francesco Contena, colpevole per alcuni episodi di spaccio. Un anno e nove mesi per Giannina Corrias, con pena sospesa. Condanna più pesante per Baki Gjepali, cinque anni di reclusione, e sei anni a Lucio Baltolu. Per altri imputati il tribunale ha disposto il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione (tra cui Ciriaco Porcu e lo stesso Contena per capi residuali), non luogo a procedere per Pietro Coccone morto in attesa di giudizio. Alessandro Chirra è stato assolto da ogni accusa «per non aver commesso il fatto». Gli imputati erano difesi da Gianfranco Careddu, Gianni Falchi, Giuseppe Talanas, Stefano Piras, Carla Paulis, Salvatore Castronuovo. L’indagine della polizia del 2013 per l’accusa, rappresentata dal pm Ireno Satta, aveva messo in luce un traffico di stupefacenti nella costa orientale con ramificazioni a Nuoro.

