Traffico di droga: arrestato Nainggolan 

Bruxelles. Traffico internazionale di stupefacenti e coinvolgimento in un’organizzazione criminale che importava la cocaina dall’America Latina all’Europa, attraverso il porto d’Anversa, e la distribuiva in Belgio. È il reato di cui sarebbe accusato Radja Nainggolan, fermato ieri a Bruxelles al termine di una maxi operazione della Polizia federale belga. Il suo legale ha fatto sapere che il giocatore è estraneo alla vicenda, «è un calciatore e non un criminale», tuttavia le accuse a carico dell’ex centrocampista del Cagliari sono pesantissime. Nella stessa operazione gli investigatori hanno effettuato una trentina di perquisizioni tra Anversa, la sua città natale, e la periferia di Bruxelles.

L’interrogatorio

Il blitz ha portato all’arresto di altre quindici persone e al ritrovamento di cocaina e armi. In particolare, gli agenti hanno sequestrato 2,7 chili di cocaina, due giubbotti antiproiettile e molteplici armi. Sono stati sequestrati anche 370mila euro circa in contanti, gioielli e orologi di lusso (due dei quali hanno un valore stimato di 360mila euro ciascuno), un centinaio di monete d’oro per un valore complessivo di 116mila euro, diversi oggetti di lusso e 14 veicoli. L’avvocato Me Omar Souidi, al termine del lungo interrogatorio a cui è stato sottoposto il suo cliente nella sede della Polizia giudiziaria della Capitale, ha negato ogni coinvolgimento di Nainggolan. «Mi aspetto che torni in campo a Lokeren il prima possibile», ha detto, «è menzionato nel fascicolo ma parliamoci chiaro: non è stato ancora accusato. Solo perché deve rispondere a determinate domande non significa che abbia qualcosa a che fare con questa faccenda». Riguardo all’interrogatorio, ha aggiunto: «C’è voluto molto tempo. Adesso attendiamo la decisione del gip, che deciderà se vuole rivederlo oppure no. La polizia ha interrogato adeguatamente il mio cliente, che ha collaborato e risposto alle domande».

Le reazioni

Gli inquirenti, secondo la legge belga, hanno 24 ore per vedere il loro fermo trasformato in un arresto e un rinvio a giudizio da parte del magistrato. Già oggi si conosceranno gli sviluppi della vicenda. Intanto la notizia ha colpito i tifosi dei “Diavoli rossi”. Il fermo è trapelato prima sulla stampa e poi è stato confermato dalla Procura. Il campione, molto popolare in Belgio come in Italia, da tempo aveva lasciato il calcio di massimo livello. Appena la settimana scorsa aveva firmato per la Lokeren-Temse Lokeren, squadra della Serie B belga. E domenica, nel suo esordio, aveva persino segnato un gol spettacolare, direttamente da calcio d’angolo. I nuovi compagni di squadra hanno reagito con sgomento. La società ha diffuso un comunicato in cui ha ribadito di aver appreso dell’arresto dalla stampa. «Poiché le indagini sono ancora in corso, la polizia non è disposta e non può rilasciare ulteriori commenti e rispetta il principio della presunzione di innocenza. Come club condividiamo questo punto di vista. Possiamo solo confermare che il giocatore non si è presentato all’allenamento questa mattina. Il club vuole concentrarsi esclusivamente sull’importante match di recupero contro il KAS Eupen. Per questa partita Nainggolan non può comunque giocare».

Il Cagliari nel destino

Nainggolan, ribattezzato Ninja, è stato uno dei centrocampisti più forti in Europa. Spesso è stato criticato per uno stile di vita sopra le righe. «Ma io vado giudicato solo per quello che faccio in campo», ha sempre detto. E in campo andava a mille. Protagonista prima col Cagliari, poi con la Roma. Ha giocato pure nell’Inter. Burrascoso il rapporto con la Nazionale belga. Ha vestito la maglia rossoblù in due fasi: dal 2010 al 2014 e dal 2019 al 2021. In tutto 188 partite arricchite da 14 gol. E a Cagliari ha conosciuto la moglie Claudia, con cui ha avuto due figlie.

