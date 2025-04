Traffico di cocaina, tre inchieste in corso  

Alcuni centri del Sulcis, e in particolare Iglesias, avrebbero sostituito le principali centrali cagliaritane del traffico di droga, diventando – assieme ad alcuni grossi comuni del Medio Campidano – l’approdo per chili e chili di cocaina. Lo dimostrano tre indagini della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari, tutt’ora in corso, che avrebbero concentrato le rispettive attenzioni su una serie di centrali dello spaccio presenti a Iglesias, Sanluri e con collegamenti con l’Ogliastra e il Nuorese.

Le tre inchieste

A lavorare sulle tre inchieste, aperte negli ultimi anni e non ancora concluse, sono i carabinieri di Iglesias, la Guardia di Finanza e la Squadra Mobile, ciascuna con un differente pubblico ministero della Dda. I magistrati – grazie al lavoro degli investigatori – avrebbero scoperto così i canali di approvvigionamento della droga che, dopo essere arrivata a destinazione, sarebbe poi stata divisa nelle diverse zone dell’Isola. L’ultimo colpo è stato messo a segno qualche giorno fa dal Gico della Finanza che ha intercettato a Sestu un carico di 110 chili di cocaina a Sestu, acquistato – a quanto pare – da un consorzio di compratori formato da alcuni grossi trafficanti dal Cagliaritano ma, soprattutto, da qualche nome di spicco del Sulcis. Non a caso, i militari hanno arrestato sia l’autotrasportatore polacco che aveva portato il carico che il 51enne di Iglesias, Nicola Cabras, che sarebbe stato ad attenderlo. Da quel momento è scattata l’indagine per risalire alla presunta consorteria che avrebbe acquistato lo stupefacente per un valore di circa 10 milioni di euro.

Canale di rifornimento

Il canale di rifiorimento della cocaina porterebbe direttamente all’Europa dell’Est. Una collegamento con il quale, lo scorso anno, sarebbero arrivati anche altri carichi, come quello intercettato dalla polizia nell’aprile del 2024 con oltre 43 chili di cocaina pura recuperati nei pressi di Monastir ma che sarebbero stati diretti in parte al Sulcis e in parte ad acquirenti di Sanluri.

L’indagine, poi affidata alla Squadra Mobile, avrebbe scoperto che in un camion arrivato da Livorno, intestato a un’impresa di trasporto cagliaritana, tra alcuni ricambi d’auto sarebbe stato nascosto lo stupefacente. Dopo avere fermato l'automezzo, gli agenti insospettiti da alcune irregolarità nei documenti di trasporto che non corrispondevano al carico effettivo, avevano scoperto la cocaina, celata tra i ricambi. L'autista è poi risultato ignaro e non a conoscenza della presenza della droga nel veicolo. Qualche ora prima, sempre gli agenti della Mobile, con i colleghi del distaccamento di Sanluri, avevano invece recuperato altri 13,5 chili di cocaina.

