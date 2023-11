Traffico di cocaina, otto condanne 

A tredici anni dall’operazione “Attila” del Ros dei Carabinieri e della Direzione distrettuale antimafia, si è chiuso ieri con una sfilza di condanne, anche pesantissime, il processo per un presunto traffico di droga che arrivava nell’Isola da Spagna, Belgio e Calabria.

Le condanne

I giudici della Seconda sezione penale del Tribunale hanno condannato a 18 anni di carcere Enrique Chale Navarro, a 17 anni il calabrese Antonio Nirta, a 16 anni di reclusione il pastore Francesco Setti, residente a Pirri, poi ancora a 10 anni Aurelio Castillo e a 7 anni e mezzo di carcere Vincenzo Vacca, Angelo Lecca, Massimo Cervone e Ettore Serra. Il collegio presieduto dal giudice Giovanni Massidda ha accolto per intero la ricostruzione del procuratore aggiunto Paolo De Angelis, ma in alcuni casi ha stabilito pene leggermente più contenute rispetto alla richiesta del pubblico ministero.

Il traffico di droga

Stando all’accusa nell’Isola sarebbero arrivati così, almeno tra il 2004 e il 2005, decine di chili di cocaina, con transazioni fino a un milione e mezzo di euro per l’organizzazione. Su questo traffico aveva indagato il pm della Dda De Angelis con i carabinieri del Ros che avevano fatto scattare un blitz nel novembre di tredici anni fa. Nel corso dell’operazione erano finite in manette 19 persone, alcuni dei quali poi si erano sparpagliati in riti alternativi.

Le indagini

Tra i nomi di spicco dell’inchiesta c’era Antonio Nitra, oggi 87enne, originario di San Luca. Nome molto conosciuto è anche quello dell’allevatore Francesco Setti, 82 anni, originario di Siurgus Donigala ma da anni trapiantato con il suo gregge a Cagliari, nei pressi della Motorizzazione Civile. Non è stato raro, in passato, vedere le sue pecore che pascolavano a ridosso dell’ospedale Brotzu o nella rotatoria di via Peretti. Non era stato arrestato, ma indagato, Enrique Navarro. Dallo sviluppo delle intercettazioni telefoniche dei vari filoni dell’indagine, alcuni diramatisi anche sul fronte di Terralba e sul quello di Marrubiu, gli investigatori erano arrivati anche al gruppo di trafficanti icagliaritani guidati, secondo l’accusa, da Setti. Ora bisognerà attendere 90 giorni per leggere le motivazioni della sentenza, molto complessa perché riguarda un numero ingente di imputazioni (alcune delle quali cadute). Ci sono state anche delle prescrizioni. Le attenderanno i difensori Mauro Massa. Ferruccio Melis, Gigi Porcella, Salvatore Casula, Diana Diana, Herika Dessì, Anna Maria Busia, Teresa Camoglio e Maria Serena Contini che poi potranno presentare ricorso in appello.

RIPRODUZIONE RISERVATA