Traffico di cocaina, chiesta l’estradizione di uno dei capi banda 

Dieci anni fa era finito in carcere a Uta perché ritenuto a capo, insieme a un complice, di una banda capace di importare in città e nell’hinterland più di 300 chili di droga all’anno per un giro d’affari da 10 milioni di euro. Poi, aspettando che la condanna diventasse definitiva, da libero si era trasferito in Brasile nel 2020, sposandosi e avviando un’attività da amministratore di aziende. Marco Cadeddu, 44 anni di Selargius ma con diversi interessi in città, da quasi un anno si trova in carcere, in Brasile, per scontare circa otto anni, residuo della pena complessiva di 14 anni e sei mesi: ora la Corte suprema brasiliana ha deciso, all’unanimità, di concedere l’estradizione del 44enne in Italia. Ma, come fanno sapere i suoi legali italiani Sergio Pittau e Marco Lisu, il suo avvocato brasiliano proporrà ricorso contro l’estradizione: Cadeddu vuole scontare la pena in Brasile.

Nuova udienza

Ma non c’è da attendere solo l’esito del ricorso. Perché anche la Corte d’Appello di Cagliari si dovrà pronunciare sull’estradizione, nel procedimento italiano: l’udienza è stata fissata per aprile. Di certo per ora c’è che Cadeddu resterà ancora in carcere in Brasile fino a quando si deciderà sul ricorso presentato dall’avvocato brasiliano e poi si attenderà anche l’udienza cagliaritana.

La condanna

Il 44enne selargino era finito al centro di una grossa operazione, ribattezzata “Toro e Rambo”, dei carabinieri del nucleo investigativo provinciale di Cagliari, coordinata dal sostituto procuratore Alessandro Pili della Direzione distrettuale antimafia. All’alba del 10 novembre del 2015, più di 150 carabinieri avevano eseguito dodici ordinanze di custodia cautelare in città e nell’hinterland. Secondo le accuse, tra gli “obiettivi”, c’era anche Cadeddu considerato uno dei capi delle banda. Il gruppo, come ricostruito nell’inchiesta portata avanti dai carabinieri con intercettazioni telefoniche e ambientali, in quasi due anni (dal febbraio 2013 al novembre 2014) avrebbe portato a Cagliari 650 chili tra hascisc e cocaina. Droga proveniente dal Marocco, acquistata in Spagna e trasportata in Sardegna con numerosi viaggi dei corrieri assoldati dalla banda. Il giro d’affari era di circa dieci milioni di euro. Cadeddu era stato condannato a 14 anni e sei mesi di carcere. Dopo una prima detenzione, era tornato in libertà e si era trasferito in Brasile. Qui, proprio per scontare la pena restante, dopo che la sentenza era diventata definitiva, circa un anno fa era finito in carcere. Ora la decisione dell’estradizione con l’immediato ricorso da parte del legale brasiliano di Marco Cadeddu. (m. v.)

