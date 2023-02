Traffico di catalizzatori con la Polonia 

Secondo le indagini della polizia di Quartu che ha agito sotto le direttive del dirigente Michele Venezia e del sostituto Commissario Gianni Noto, i polacchi sarebbero arrivati in Sardegna col loro furgone acquistando in diverse parti della provincia le marmitte recuperate, arrivando quindi a Quartu per incontrare il rom dal quale avrebbero dovuto acquistare – secondo l’accusa - altri catalizzatori. L’appuntamento, sempre secondo gli inquirenti sarebbe stato fissato in strada vicino all’abitazione del giovane che alla vista degli agenti si sarebbe allontanato. La polizia lo ha poi fermato. Così come sono stati bloccati i due polacchi. Nel loro furgone la polizia ha recuperato una trentina di catalizzatori e diverse migliaia di euro in banconote da cento, cinquanta e venti euro. Ieri mattina i tre, indagati per ricettazione, sono finiti davanti al giudice che non ha confermato gli arresti, disponendone la scarcerazione. Resta da fissare ora la data del processo.

Le marmitte catalitiche venivano rubate dalle auto in sosta e poi trasportate in Polonia per estrarre – presumibilmente - i materiali preziosi che le compongono, come ad esempio il rodio, il platino e il palladio.

L’ultimo viaggio è stato però bloccato giovedì dagli agenti della Squadra di Polizia giudiziaria e delle Volanti del Commissariato di Quartu che hanno fatto scattare un blitz, recuperando una trentina di catalizzatori e diverse migliaia di euro che forse dovevano servire ad acquistarne altri. Un commercio florido secondo gli inquirenti, tra la Sardegna e la Polonia: nei guai sono finiti per il momento un 37enne rom residente a Quartu e due polacchi, padre e figlio di 49 e 18 anni, che devono rispondere di ricettazione in concorso. I loro arresto non è stato convalidato, ma restano sotto accusa.

L’inchiesta

Secondo le indagini della polizia di Quartu che ha agito sotto le direttive del dirigente Michele Venezia e del sostituto Commissario Gianni Noto, i polacchi sarebbero arrivati in Sardegna col loro furgone acquistando in diverse parti della provincia le marmitte recuperate, arrivando quindi a Quartu per incontrare il rom dal quale avrebbero dovuto acquistare – secondo l’accusa - altri catalizzatori. L’appuntamento, sempre secondo gli inquirenti sarebbe stato fissato in strada vicino all’abitazione del giovane che alla vista degli agenti si sarebbe allontanato. La polizia lo ha poi fermato. Così come sono stati bloccati i due polacchi. Nel loro furgone la polizia ha recuperato una trentina di catalizzatori e diverse migliaia di euro in banconote da cento, cinquanta e venti euro. Ieri mattina i tre, indagati per ricettazione, sono finiti davanti al giudice che non ha confermato gli arresti, disponendone la scarcerazione. Resta da fissare ora la data del processo.

Il valore

Quello del furto dei catalizzatori è un fenomeno assai diffuso soprattutto nella Penisola. Il motivo? Oltre al valore del ricambio che può raggiungere anche i 1.000 euro per i modelli premium - e che lo rende inseribile nel mercato nero del commercio di parti a patto che provenga da un'auto con pochi chilometri - ad attirare i ladri è la presenza in questo dispositivo di diversi metalli rari, tra cui platino, palladio e rodio, che valgono 10 volte di più dell'oro e possono arrivare all'astronomica cifra di 800.000 euro al chilo. E ci sono dai 6 ai 30 grammi di metalli rari in ogni marmitta catalitica, a seconda del numero (scarico semplice o sdoppiato) e delle dimensioni del motore.

