Traffico di bronzetti, nove condanne 

Nove condanne per nove imputati. Emessa, ieri in tribunale, la sentenza sul traffico internazionale di reperti archeologici del 2012-2013, pronunciata dal collegio presieduto da Giancosimo Mura, a latere Monia Adami e Sara Pelicci, che infligge pene del tutto corrispondenti a quelle chieste dal sostituto procuratore Giovanni Porcheddu.

Si chiude così in primo grado un iter giudiziario nato con un’inchiesta di dieci anni fa dei carabinieri del Nucleo tutela del patrimonio culturale che aveva sgominato un’organizzazione dedita allo smercio di oggetti di valore, dai bronzetti alle navicelle alle anfore d’epoca nuragica, dalla Sardegna verso, in particolare, la Corsica. Gli altri reati contestati erano di ricettazione, violazione in materia di ricerche archeologiche ed esportazione illecita. Le pene più severe riguardano Michele Zara, condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione, oltre al pagamento di 8mila euro di multa e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, e Giovanni Puggioni, con 4 anni e 4 mesi e sanzionato con 5.500 euro. Poi i tre anni e 6 mesi, più 5.500 euro di ammenda, per Salvatore Puggioni, Sebastiano Achenza e Pietro Manghina. A seguire i 3 anni e due mesi, e 4mila euro, per Carlo Foddi, 3 anni a carico di Gianluca Aramu e Michele Falchi insieme all’aggiunta di 3.500 euro di multa e, infine, un anno e 4 mesi, più 400 euro, per Costantino Ariani. Non luogo a procedere invece per Dario Azzena. Gli avvocati difensori sono Mariano Mameli, Gennaro Di Michele, Martina Pinna, Loredana Secci, Pierluigi Carta, Antonella Puggioni, Pietro Piras, Paolo Spano, Daniele Solinas. (e. fl.)

