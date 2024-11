Traffico di abiti usati verso la Campania: condannata a due anni 

È stata condannata a due anni di reclusione per traffico di rifiuti dalla giudice del Tribunale, Serena Corrias, che ha disposto anche la confisca dei beni per oltre 250mila euro. Francesca Meloni, la figlia dello storico leader indipendentista Doddore, è stata riconosciuta colpevole di aver organizzato un traffico di vestiti usati stimato in 5mila metri cubi che, anziché essere destinati in beneficenza, avrebbe fruttato un profitto per 259.133 euro. Assolto, invece, lo zio della donna, Antonio Meloni, per non aver commesso il fatto.La 47enne e lo zio – difeso dall’avvocato Cristina Puddu – erano finiti nei guai dopo un’indagine della Direzione distrettuale antimafia, guidata dalla sostituta procuratrice Rita Cariello, quale rappresentante della onlus “Patria Sarda Terra e Populu” che avrebbe effettuato una raccolta a domicilio di abiti usati. Secondo la Procura avrebbe raccolto i vestiti di seconda mano che venivano venduti oltre Tirreno, generando così un profitto. In origine era stato inquisito anche Salvatore Meloni, noto Doddore, storico leader del movimento indipendentista “Malu Entu”, poi morto a seguito di un drammatico sciopero della fame iniziato per contestare una pesante sentenza di condanna per reati fiscali che l’aveva portato in carcere. (fr.pi.)

