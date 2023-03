Traffico deviato a Is Fiascus 

Traffico deviato su una strada provvisoria per consentire degli importanti lavori di difesa idraulica nella località di Is Fiascus. Succede a Masainas dove il traffico sulla Statale 195 al chilometro79,900 (all’altezza appunto del bivio per Is Fiascus) verrà deviato in una nuova bretella in fase di realizzazione. Sarà opportunamente segnalata con la segnaletica orizzontale e verticale.Quindi e stato istituito il divieto di transito e la relativa deviazione dei flussi veicolari verso la Via San Pietro alla Via Tavolara e viceversa. (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA