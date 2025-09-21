Traffico, code infinite anche di notte 

La sera, nel fine settimana, bisogna armarsi di pazienza e mettere nel conto di restare almeno un’ora in auto per fare sì e no 400 metri (che in linea d’aria sono forse poco più di 50). Tutti in fila, tutti fermi, tutti in macchina.

Maxi ingorgo

Niente di insolito, sono i tanti cagliaritani “del fine settimana” diretti verso lo shopping prima e l’aperitivo con cena poi che provano a conquistare un parcheggio accanto alla stazione ferroviaria. Già prima della 20, quando si riversano in centro migliaia di automobilisti, il punto di rottura: sabato scorso la fila cominciava nel Largo, sotto Carlo Felice, intasava l’incrocio di via Roma con piazza Matteotti, con le auto e gli autobus che arrivavano da tutte le direzioni, avanzava in via Molo Sant’Agostino (sia il tratto che corre lungo la stazione dell’Arst, ma anche quello che arriva dalla Scafa), bloccava via Sassari, quindi tornava in via Roma e risaliva verso il Largo, come nel gioco dell’oca. Clacson, smog, code, proteste e nervi tesi. Succede tutto l’anno, ma l’estate aveva concesso una tregua; adesso il problema è di nuovo imponente. Via Roma, via Sassari e tutte le strade attorno si intasano; poi i semafori nella zona (in via di Riva di Ponente, da una parte, quelli davanti alla stazione dei treni e gli altri in via Roma all’incrocio con il Largo, dall’altra) ma soprattutto il “tappo” creato dalle auto in entrata e in uscita dal parcheggio della stazione ferroviaria che ha come unico accesso via Sassari, fanno il resto. Piazza Matteotti, da anni ormai interamente riservata ai bus di Ctm e Arst per evitare di congestionare ulteriormente il traffico, è l’epicentro della tempesta perfetta.

Lo scenario

Se questo è quello che accade nel weekend fino a oggi, immaginiamo che cosa sarà quando entro la fine dell’anno (molto prima in realtà) arriverà il cantiere della metropolitana leggera. «Sarà un inferno», protesta Luigi Meloni. È uno dei tanti automobilisti che sabato sera sono rimasti “incastrati” nel caso di piazza Matteotti. «Sono rimasto in auto un’ora e mezza per fare due giri e tentare di entrare nel parcheggio delle ferrovie», protesta. «Stiamo studiando soluzioni per migliorare la viabilità in tutta la zona», spiega l’assessore alla Viabilità Yuri Marcialis. «Dal momento che in quella zona arriverà il cantiere per i lavori della metropolitana, abbiamo un tavolo con Regione, Arst e Ctm per discutere insieme le soluzioni che possono alleggerire il peso del traffico. Come noto, abbiamo già cominciato in via Crispi, invertendo il senso unico, una soluzione che alleggerisce via Roma dal traffico della auto dirette verso viale Trieste».

L’alternativa

In attesa della nuova regolarizzazione dei semafori di via Roma, del Largo e via Roma lato porto ancora da completare, e aspettando che la Regione dica finalmente sì alla richiesta (da anni) del Comune di utilizzare i suoi parcheggi in viale Trieste (complessivamente oltre 600) quando gli uffici degli assessorati sono chiusi (la sera tutti i giorni e nel weekend tutto il giorno), per chi si avventura in centro il sabato in auto ci sarà ancora da soffrire. «Una soluzione, però, esiste già», ricorda l’assessore Marcialis. «L’amministrazione ha da poco rilanciato i parcheggi in struttura con tariffe agevolate. Quello di via Battisti, per esempio», che può ospitare 250 autoveicoli, «è a dieci minuti a piedi da piazza Yenne, a cinque minuti dal Corso, ed è sempre disponibile». Per di più costa anche meno rispetto al parcheggio accanto alla stazione ferroviaria di piazza Matteotti. «Riteniamo che utilizzare quel parcheggio», come soluzione immediata, conclude l'assessore Marcialis, «possa essere la scelta ideale per evitare il traffico». Poi quando arriverà il cantiere della metro, forse non basterà neanche quello.

