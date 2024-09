Traffico, città blindata per il G7 

Cagliari si prepara a vivere tre giorni di passione ma anche di alta tensione per l’ordine pubblico. In occasione del G7 Lavoro e occupazione che porterà in città i ministri del Lavoro di Italia, Canada, Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Giappone, saranno chiuse (o parzialmente chiuse) numerose strade e ci saranno presidi fissi rinforzati all’ingresso della zona rossa, in Castello (da piazza Indipendenza), off limits per chiunque (tranne residenti e autorizzati), e in varie parti della città in prossimità del passaggio dei partecipanti al summit internazionale. L’attenzione è massima erché non si potranno escludere problemi alla circolazione stradale, tanto che il servizio Viabilità ha emesso un’ordinanza che fissa le zone aperte e quelle chiuse.

“Zona rossa”

Tanti saranno gli agenti della polizia municipale impegnati sulle strade, oltre a quelli delle altre forze dell’ordine (Polizia, carabinieri, etc.). Le misure che rivoluzioneranno la viabilità riguardano soprattutto le aree intorno all'area dove si tiene il summit, la Prefettura, ma non solo. Zone a diversa limitazione, quindi.

Nel dettaglio, l'area intorno a Castello sarà invalicabile per due giornate, giovedì 12 e venerdì 13 : sarà quella, infatti, la zona di massima sicurezza all'interno della quale non si passa se non muniti di pass. Si legge nell’ordinanza del Comune che in quella zona verrà istituito «il divieto di transito, eccetto residenti e autorizzati, nel quartiere Castello con accesso da Piazza Indipendenza, dalla mezzanotte di giovedì 12 alle 16 di venerdì 13». Quindi gli automobilisti che saliranno da Porta Cristina dovranno proseguire dritti verso viale Buoncammino. Off limits e strada chiusa alle auto (eccetto per gli autorizzati) anche viale Pula (dall’accesso al portocanale sino all'area parcheggi compresi, qui il divieto scatterà giovedì 12 dalle a18 alla mezzanotte. Blindatissima anche la zona dove si trova il principale albergo che ospita i protagonisti del summit: questo spiega il divieto di transito in via Pirastu e via Campidano dalle 7 di mercoledì 11 alle 16 di venerdì 13

Viabilità limitata

Ci saranno poi alcune strade dove la circolazione non sarà vietata ma solo limitata al passaggio dei convogli che trasporteranno i “grandi” del Lavoro da una parte all’altra della città. Ecco perché dalle 7 di mercoledì alle 16 di venerdì prossimo bisognerà fare attenzione quando si transita in piazza Deffenu, piazza Amendola, viale Diaz, via Sonnino, viale Colombo, viale Regina Margherita, piazza Costituzione, viale Regina Elena, via Badas: in queste strade, infatti, la circolazione delle auto sarà bloccata dagli agenti che presiederanno gli ingressi ogni qual volta le delegazioni si sposteranno in città su percorsi predefiniti. Inevitabile che in quei momenti il traffico si possa paralizzare ma il blocco, ogni volta che sarà necessario, non dovrebbe durare oltre pochi minuti.

Divieti di sosta

I divieti di sosta (con rimozione forzata) scatteranno invece già a partire dalla giornata di domani: dalle 18 di martedì alle 16 di venerdì. Ecco le strade coinvolte: piazza Arsenale e piazza Indipendenza, piazza Mafalda di Savoia, piazza Palazzo, via Canelles, quindi via Campidano, via Pirastu, via Solinas, piazza Deffenu -parcheggi ACI parte centrale – viale Colombo, nel tratto compreso tra il civico 12 alla via Campidano (compresi i parcheggi riservati ai condomini), e viale Cristoforo Colombo-Piazza Deffenu, il tratto da via Campidano a Piazza Amendola.

Dalla mezzanotte di mercoledì 11 alle 8 del mattino di giovedì 12, divieto di sosta anche in viale Colombo, lato destro direzione Poetto, dal civico 17 al Liceo Alberti, in via Barbini. Dalle 18 di mercoledì alle 16 di giovedì, invece, scatta il divieto di sosta su entrambi i lati di via del Fossario, Bastione Santa Caterina, piazza Lamarmora, via de Candia, via Università da via de Candia alla Porta dei Leoni.

