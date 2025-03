«Traffico caotico nelle strade del centro, servono altri sensi unici» 

«Traffico in certe ore della giornata particolarmente appesantito del carico dei veicoli e dai doppi sensi di marcia con parcheggi su ambo i lati. Una situazione caotica e pericolosa. Per esempio in via Michelangelo, via Mantegna, via Leonardo da Vinci sino all'incrocio con la via Piroddi per citarne alcune». Massimo Serra, bancario ed ex amministratore comunale parla anche «di diversi incroci importanti con visibilità ridotta al lumicino».

Aldo Lobina consigliere di “Sinnai libera” ricorda «che bisogna anche regolare il servizio di spazzamento delle strade istituendo i sensi di sosta nei giorni dedicati al servizio». Roberto Loi, consigliere comunale di “Uniti per Sinnai” parla ugualmente di situazione critica:. «Devo dire che l’assessore alla viabilità Cristiano Spina sta lavorando molto bene. A mio parere rè giusto ricorrere ai sensi unici anche per ricavare nuovi parcheggi».

«Il problema traffico c’è, eccome – dice l’assessore alla viabilità Cristiano Spina – da mesi siamo impegnati con la Polizia locale nella ricerca delle soluzioni. Già istituiti diversi i sensi unici, creando nuovi parcheggi. Presto piazzeremo altri quattro dissuasori». (r. s.)

