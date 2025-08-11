VaiOnline
Cagliari
12 agosto 2025 alle 00:55

Traffico bocciato, passeggiata promossa 

Cagliari, via Roma: la nuova passeggiata, aperta da una settimana, è presa d’assalto da residenti e turisti. «È una meraviglia», è il coro. Adulti che passeggiano, bambini che giocano, nonni con i nipoti, famiglie che si fermano a mangiare una pizzetta o un gelato. C’è chi, seduto nelle panchine, guarda le navi in porto, chi gioca a pingpong e chi si fa un selfie (foto Stefano Anedda). Promossa a pieni voti, quindi, nonostante il grande problema del traffico continui a far diventare matti gli automobilisti. «Con l’apertura alle auto del lato portici sembra pure peggio», dicono in tanti. Il Comune studia un piano.

a pagina a 18

