Monserrato.
18 novembre 2025 alle 00:29

Traffico bloccato per il rifacimento delle strisce pedonali 

Traffico rallentato e lunghe code ieri mattina in via San Lorenzo a Monserrato: il rifacimento delle strisce pedonali ha mandato in crisi la circolazione già dalle 8.30, con le inevitabili proteste.
Tra i residenti della zona che hanno accusato il disagio, c’è Cristiano Meloni: «Il traffico nella via è andato in tilt per il rifacimento delle strisce pedonali, un intervento a sorpresa che ha regalato solo caos e ritardo per me a lavoro, traffico paralizzato, studenti furiosi e bus introvabili. Il paradosso è dipingere le strisce su strade ormai impraticabili, come se bastasse una mano di bianco a nascondere buche e dissesto».
Su quanto accaduto, replica l’assessore ai lavori pubblici, Raffaele Nonnoi: «Intervenire di notte comporta un costo maggiore per l’operaio. Questo tipo di lavora dura mezza mattina, o al massimo un giorno. La strada presenta dei problemi a causa di tracce lasciate da altri enti durante lavori precedenti: lasciarla danneggiata, con le strisce che non si vedono, sarebbe una nostra responsabilità. Non posso trascurare la segnaletica orizzontale che necessita di manutenzione. Quel tratto dovrà essere rifatto dalla ditta che ha eseguito il taglio, e sarà ripristinato dall’impresa perché non possiamo farlo noi. Io devo garantire alla cittadinanza una segnaletica sicura e adeguata; nel punto in cui si interverrà verranno quindi rifatte anche le strisce pedonali. La segnaletica di sicurezza non poteva essere lasciata in quello stato».

