Tradizioni e sapori in 31 tappe 

Autunno in Barbagia si ripropone con 31 tappe, dal 6 settembre al 14 dicembre. Ieri a Cagliari, all’assessorato regionale del Turismo, la presentazione dell’edizione numero 24. Sotto il claim “Gioielli da tramandare, tesori da custodire”, dal 6 settembre (inizio a Bitti) al 14 dicembre (tappe finali a Orune e Ortueri), ricca offerta di tradizioni, saperi e sapori antichi, arte, cultura e paesaggi straordinari. Particolare attenzione sarà dedicata alle produzioni artigianali e agroalimentari della Barbagia, grazie a un percorso promosso da Aspen che punta a valorizzare le eccellenze produttive dei singoli territori. È stata avviata un’indagine di mercato per selezionare operatori specializzati che possano mappare le imprese artigiane e agroalimentari, favorirne il coinvolgimento e curare l’organizzazione di spazi dimostrativi.

Gli obiettivi

La rassegna, promossa da Camera di commercio e Aspen, con il patrocinio della Regione e la collaborazione del Banco di Sardegna, è uno degli eventi più attesi dell’autunno. Agostino Cicalò, presidente della Camera di commercio, richiama i numeri: oltre 450.000 visitatori, 2.850 imprese coinvolte e più di 13 milioni di euro di fatturato diretto nel 2024. «Il progetto dedicato alle produzioni artigianali ed agroalimentari si muove in questa direzione: rafforzare la rete economica locale e dare risalto a saperi e eccellenze della Barbagia», dice. «Il progetto - spiega Roberto Cadeddu dell’Aspen - ci ha permesso di coinvolgere artigiani e operatori locali in modo strutturato. Un valore aggiunto, contribuisce a rafforzare l’identità economica e culturale dei territori. Accanto a questo percorso, proseguiamo l’impegno sulla comunicazione digitale con il portale cuoredellasardegna.it e i canali social». «Autunno in Barbagia è un esempio concreto di valorizzazione delle aree interne -dice l’assessore Franco Cuccureddu - capace di attrarre flussi turistici in bassa stagione e di promuovere i saperi dell’agroalimentare e dell’artigianato artistico. Un modello su cui costruire nuove prospettive per il turismo esperienziale e la promozione integrata della Sardegna». Presenti anche Mauro Maschio, dg del Banco di Sardegna, e Elena Bilardi, della Grimaldi Lines.

