Tradizioni e sapori, 5 giorni di eventi 

Saranno ben cinque i giorni, da oggi a domenica, a Desulo per la “Montagna produce”, legata ad Autunno in Barbagia. Paese dell’illustre poeta “Montanaru”, conserva molte tradizioni che lo rendono unico e molto amato. Nel caseggiato scolastico apre la fiera dei prodotti agroalimentari del Gennargentu e si inaugura il murales di Pina Monne che ritrae “tiu Carencia”. Nel centro storico di Issiria attività tradizionali, percorsi tematici, degustazioni e mostre. Nell’aula multimediale dell’istituto comprensivo “Una montagna di cultura” in ricordo del professore Michele Congias, i laboratori sensoriali e del gusto lungo il percorso della sagra: ferro battuto, legno, castanicoltura, viticoltura e settore agropastorale. Da non perdere i concerti, le maschere tradizionali, la rassegna dell’organetto, le esibizioni dei gruppi di canto a tenore: “San Gavino” di Oniferi, “Untana Vona” di Orgosolo, “Sant’Andria” di Orune e di Piero Marras nell’ultima serata. Previsti la presentazione del libro “Viaggio astrale degli Shardana” di Antonangelo Liori e il convegno sulla bioedilizia di montagna. Non mancherà il premio letterario “Montanaru”. Primo classificato per la poesia Pier Giuseppe Branca, seguito da Tonino Fancello, Salvatore Fancello e menzione per Luigi Angeli; per la prosa Franco Sotgiu vince davanti a Giampaolo Pisu, Michele Podda e menzione per Maria Franca Pirisi. «La manifestazione è più lunga, speriamo il tempo tenga - dice il sindaco, Giancristian Melis - il paese ha cercato di prepararsi al meglio come l’amministrazione e il centro commerciale naturale».

RIPRODUZIONE RISERVATA