Tradizioni e artigiani nelle cortes di Lollove 

Due giorni a Lollove tra tradizioni e artigianato. Il borgo torna protagonista di Autunno in Barbagia con “Carrèras de Lollobe”, in programma sabato e domenica. Ospiterà 32 espositori e quattro laboratori artigiani promossi dall’Aspen, tra produzioni locali, enogastronomia, visite guidate, musica, canti, balli. Dice il sindaco Emiliano Fenu: «Lo scorso anno abbiamo registrato 15mila presenze, in aggiunta a 25mila ingressi in città con Mastros. Quest’anno investiamo 2 milioni di euro nel borgo». Roberto Cadeddu di Aspen: «Lollove è uno dei centri storici più conservati della provincia, luogo ideale per le nostre tradizioni e l’artigianato». «Vogliamo tornare all’anima di Autunno in Barbagia - dice l’assessore Pino Mercuri - valorizzando un borgo dalle grandi potenzialità». Sabato alle 10 apertura delle corti, visite guidate, degustazione dell’olio e, alle 19.30, il documentario “Giorni di Lollove”. Domenica canti e balli del gruppo Saludos, cucina tipica, vestizione dell’abito tradizionale con il gruppo Ortobene. «Autunno in Barbagia rappresenta un investimento sul tessuto territoriale», dice Carmelo Battaglia della Camera di commercio. Disponibili bus gratuiti dell’Atp, partenza da via Manzoni.

RIPRODUZIONE RISERVATA