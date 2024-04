Tradizioni bulgare alla “Tuveri” 

La scuola media “Tuveri” ha fatto propria una tradizione bulgara: quella di festeggiare solennemente l’arrivo della primavera con la realizzazione e lo scambio delle Martenitze.

Si tratta di intrecci di lana rossa come il sangue dei soldati a cui venivano donate prima della loro partenza per il fronte, e bianca come il pallore delle mogli che restavano in attesa del loro ritorno, a nutrire quotidianamente la speranza di riabbracciarli presto; bracciali che vengono donati in segno benaugurale e poi nei giorni di marzo deposti sui primi germogli degli alberi esprimendo un desiderio. Per onorare la tradizione, i ragazzi e le ragazze della scuola si sono scambiati le Martenitze durante la mattina del 6 marzo e poi le hanno deposte sui rami degli alberi dell’orto biologico dopo averne osservato il risveglio. Il progetto ha preso forma all’interno del Dipartimento di Scienze dove le insegnanti della scuola lo hanno inserito all’interno del percorso di Educazione civica “Un nuovo sguardo sul mondo”.

RIPRODUZIONE RISERVATA