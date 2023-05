Tradizioni artigiane 

Nella quinta puntata di “Bistimenta”, alle 21 su Videolina, Ambra Pintore, autrice del programma con la regia di Massimo Sulis, si dedicherà al progetto Craft di Sardegna Ricerche che si sta occupando di come si possa tutelare la conoscenza tradizionale e cosa significhi mettere in sicurezza questo patrimonio di saperi e tecniche custodite da artigiani e artigiane. Interverranno Sandra Ennas e Silvia Piras. Conosceremo anche il grande maestro filigranista Giampaolo Arrais, cagliaritano, che racconterà la sua esperienza nella trasmissione di tecniche e saperi. Infine, con Antonello Piras, un inedito focus sull’abbigliamento de su carradori, l’uomo in rosso che ha il compito di guidare il giogo dei buoi nei quattro giorni del pellegrinaggio di Sant’Efisio da Cagliari a Nora.