VaiOnline
Serrenti.
29 settembre 2025 alle 01:19

Tradizione e rinnovamento per la festa di Santa Vitalia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«A Serrenti c’è una rivoluzione culturale in corso» ha detto il sindaco Pantaleo Talloru alla folla che venerdì scorso si è recata nel piazzale della Chiesa di Santa Vitalia per assistere alla presentazione ufficiale del programma della festa.

È l’anno delle novità a Serrenti, i festeggiamenti in onore di Santa Vitalia sono alle porte e si iniziano a tirare le somme sui risultati raggiunti nel corso degli ultimi mesi, tra cui: la ricostituzione della Pro Loco dopo anni in cui il commissariamento sembrava imminente, e la nascita del Comitato organizzatore dopo 41 anni di assenza. «Quando sono entrato in Pro Loco – dice il presidente Andrea Campo – ho espresso il desiderio di poter affidare l’organizzazione della festa a un comitato specifico. Quest’anno grazie all’impegno di don Alberto che ha avuto l’idea di coinvolgere le leve ’75 e ’85, siamo riusciti a costituirlo». Il presidente del comitato Daniele Pascispiega che «siamo partiti un po’ tardi, ma ci siamo attivati per ottenere i fondi necessari. Abbiamo organizzato eventi di autofinanziamento e abbiamo il sostegno di tante attività commerciali». Fondamentale anche la collaborazione del Comune e del nuovo centro commerciale naturale “Vivi Serrenti” che conta la presenza di 55 attività del paese: «Dopo tanto tempo – dice il presidente del Ccn Alessio Corona – sto rivivendo quell’emozione di uscire alla festa, che non provavo da quando avevo 15 anni. Stiamo cercando di creare qualcosa di bello affinchè i nostri figli abbiano un motivo per rimanere a Serrenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Provinciali, coalizioni in ordine sparso

Urne aperte dalle 8 alle 20. Oltre 200 candidati, votano solo sindaci e consiglieri comunali 
Roberto Murgia
Il delitto di Palau

Perizia sulle ferite di Ragnedda

Gli inquirenti si concentrano ora su due persone che lo avrebbero aiutato 
Andrea Busia
Il voto

Regionali, affluenza in calo nelle Marche

Test per la tenuta del Campo progressista e per la coalizione di Governo 
Caivano

Proiettile in chiesa a Don Patriciello

Consegnato al prete anticamorra davanti alla sottosegretaria Castiello 