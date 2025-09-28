Tradizione e rinnovamento per la festa di Santa Vitalia 

«A Serrenti c’è una rivoluzione culturale in corso» ha detto il sindaco Pantaleo Talloru alla folla che venerdì scorso si è recata nel piazzale della Chiesa di Santa Vitalia per assistere alla presentazione ufficiale del programma della festa.

È l’anno delle novità a Serrenti, i festeggiamenti in onore di Santa Vitalia sono alle porte e si iniziano a tirare le somme sui risultati raggiunti nel corso degli ultimi mesi, tra cui: la ricostituzione della Pro Loco dopo anni in cui il commissariamento sembrava imminente, e la nascita del Comitato organizzatore dopo 41 anni di assenza. «Quando sono entrato in Pro Loco – dice il presidente Andrea Campo – ho espresso il desiderio di poter affidare l’organizzazione della festa a un comitato specifico. Quest’anno grazie all’impegno di don Alberto che ha avuto l’idea di coinvolgere le leve ’75 e ’85, siamo riusciti a costituirlo». Il presidente del comitato Daniele Pascispiega che «siamo partiti un po’ tardi, ma ci siamo attivati per ottenere i fondi necessari. Abbiamo organizzato eventi di autofinanziamento e abbiamo il sostegno di tante attività commerciali». Fondamentale anche la collaborazione del Comune e del nuovo centro commerciale naturale “Vivi Serrenti” che conta la presenza di 55 attività del paese: «Dopo tanto tempo – dice il presidente del Ccn Alessio Corona – sto rivivendo quell’emozione di uscire alla festa, che non provavo da quando avevo 15 anni. Stiamo cercando di creare qualcosa di bello affinchè i nostri figli abbiano un motivo per rimanere a Serrenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA