VaiOnline
Evento.
10 novembre 2025 alle 00:41

Tradizione e maschere di Mamoiada e Ovodda fanno il tutto esaurito  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Due comunità in festa e bagno di folla fra l’entusiasmo dei turisti attratti da buon cibo, produzioni artigiane, folklore e le attese esibizioni delle maschere tradizionali. È un bilancio da tutto esaurito quello delle tappe di “Autunno in Barbagia” a Mamoiada e Ovodda, presi d’assalto già dalla mattinata di venerdì, e ancora sabato e ieri.Rientrata l’allerta maltempo, sabato e ieri pomeriggio “Sas Tappas” mamoiadine hanno accolto migliaia di visitatori assiepati nelle vie in lastricato per la prima dei Mamuthones e Issohadores. Boom di presenze anche al Museo delle maschere mediterranee e nelle cantine del centro storico. In contemporanea le lavorazioni dei dolci tipici de “Su gattò” e della sevada, balli in piazza e la vestizione dell’abito tradizionale.Analogo il trend di Ovodda nella vetrina di “Sos Ungrones de Bidda” con le lavorazioni di pane carasau, formaggio e dolci, la ferratura del cavallo e la vestizione dell’abito tradizionale a cura del gruppo folk Oleri. Venerdì l’evento dedicato alla memoria di Peppe Cuga, storico suonatore di launeddas scomparso nel 2022: vari gli interventi nel dibattito moderato dall’ex sindaco e operatore culturale Liborio Vacca, con i contributi degli esperti Dante Olianas e Giuseppe Orrù.Tutto esaurito nelle strutture ricettive di entrambi i paesi e del circondario, con menu a tema in agriturismi e ristoranti aperti fino a tarda notte. E intanto cresce l’attesa per le prossime tappe a Nuoro e Tiana, dove sono in corso gli ultimi ritocchi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

inchiesta

Rete idrica, gas, fibra ottica Città sventrate dagli scavi

Le imprese d’appalto lasciano percorsi di guerra Concu (Selargius): verifiche sulla durata dei cantieri 
Luigi Almiento
Il focus

«Nel 70% dei roghi c’è la mano dell’uomo»

Laconi: nel 2025 bruciati meno ettari, il sistema antincendio sta funzionando 
Alessandra Carta
regione

Pd a caccia di idee: «Pronti ad ascoltare l’Isola che cambia»

Il 21 e 22 i Laboratori democratici: oltre la metà dei relatori under 40 
La manovra

«Massacrati sull’Irpef, ma siamo nel giusto»

Giorgetti si difende: chi guadagna 2.000 euro netti al mese non è ricco 
Vaticano

Leone: Chiesa da riformare ma con giudizio

Il Papa fissa per il 7 e 8 gennaio il suo primo concistoro, ci sarà anche Becciu 
Bergamo

Frontale per un sorpasso vietato, tre morti

Scontro tra un’auto e un furgoncino: le vittime sono due giovani e un 62enne 
Il conflitto

Lo shutdown colpisce l’Ucraina

Bloccati 5 miliardi di dollari per armamenti ai Paesi Nato destinati a Kiev 