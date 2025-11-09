Tradizione e maschere di Mamoiada e Ovodda fanno il tutto esaurito  

Due comunità in festa e bagno di folla fra l’entusiasmo dei turisti attratti da buon cibo, produzioni artigiane, folklore e le attese esibizioni delle maschere tradizionali. È un bilancio da tutto esaurito quello delle tappe di “Autunno in Barbagia” a Mamoiada e Ovodda, presi d’assalto già dalla mattinata di venerdì, e ancora sabato e ieri.Rientrata l’allerta maltempo, sabato e ieri pomeriggio “Sas Tappas” mamoiadine hanno accolto migliaia di visitatori assiepati nelle vie in lastricato per la prima dei Mamuthones e Issohadores. Boom di presenze anche al Museo delle maschere mediterranee e nelle cantine del centro storico. In contemporanea le lavorazioni dei dolci tipici de “Su gattò” e della sevada, balli in piazza e la vestizione dell’abito tradizionale.Analogo il trend di Ovodda nella vetrina di “Sos Ungrones de Bidda” con le lavorazioni di pane carasau, formaggio e dolci, la ferratura del cavallo e la vestizione dell’abito tradizionale a cura del gruppo folk Oleri. Venerdì l’evento dedicato alla memoria di Peppe Cuga, storico suonatore di launeddas scomparso nel 2022: vari gli interventi nel dibattito moderato dall’ex sindaco e operatore culturale Liborio Vacca, con i contributi degli esperti Dante Olianas e Giuseppe Orrù.Tutto esaurito nelle strutture ricettive di entrambi i paesi e del circondario, con menu a tema in agriturismi e ristoranti aperti fino a tarda notte. E intanto cresce l’attesa per le prossime tappe a Nuoro e Tiana, dove sono in corso gli ultimi ritocchi.

