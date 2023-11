Tradizione e inclusione, folla per il vino dei poveri  

Tutto all’insegna dell’inclusione sociale e di riflessione. Sas Sette Carrelas, il centro storico di Macomer, è stato invaso da una folla immensa. Protagonista l’associazione Binzateris, i piccoli appassionati coltivatori di vigneti, che per la decima volta hanno organizzato, col patrocinio del Comune, la sagra di “Su piritzolu”, il vinello della tradizione, quello dei poveri. Vi hanno aderito 13 produttori, tra cui le cantine di Orgosolo, un’associazione amatoriale di viticoltori e i disabili ospiti della struttura Villa Chiara di Olbia, legata all’Oftal Sardegna. «Abbiamo inserito il tema dell’inclusione per dimostrare il nostro impegno sociale, coinvolgendo persone disabili e puntando sull’integrazione - dice Alberto Betterelli, presidente di Binzateris - è stato un successo».

Tore Acca, presidente dell’Oftal Sardegna e uno dei fondatori di Villa Chiara, aggiunge: «Per i disabili è stata una bellissima esperienza. Hanno accolto la gente, ballato e cantato assieme ad altre centinaia di persone. Si sono sentiti come in una grande famiglia. Hanno esposto e donato lavori manuali artistici, anche il frutto delle coltivazioni ortofrutticole e di viticoltura». Degustazione continua non solo del tradizionale vinello, ma anche di altri prodotti locali, tra tradizione e integrazione. Obiettivi a cui l’associazione Binzatteris tiene particolarmente, facendo sentire la manifestazione una grande festa per tutti. (f. o.)

