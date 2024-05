Tradizione e fede in onore dei martiri turritani, al via nel weekend i riti della Festha Manna 

Porto Torres si prepara a celebrare i riti della Festha Manna in memoria dei santi martiri turritani, il soldato Gavino, il vescovo Proto e il diacono Gianuario, sepolti a Balai Vicino nel 303 d.C e poi trasferiti nella basilica di San Gavino, il tempio che conserva le loro spoglie. È in ricordo di questa traslazione che il giorno della Pentecoste si compie il cammino che accompagnerà il rientro dei simulacri lignei del Martiri dalla chiesetta di Balai alla basilica, seguito da migliaia di fedeli. Il sabato precedente, 18 maggio, ha inizio il pellegrinaggio notturno dal Duomo di Sassari alla chiesa di San Gavino. Domenica alle 17 si assiste alla rievocazione storica in abiti medievali “Il Sogno di Comita” a cura dell’associazione Giudicato di Torres, seguita dalla celebrazione della santa messa presieduta da don Boniface Da e concelebrata dai sacerdoti della città. Al termine prenderà il via la processione che accompagnerà i tre “corpi santi” in basilica dove resteranno fino al 3 maggio del prossimo anno. Lunedì 20, nel giorno della Festha Manna, sempre nella chiesa di San Gavino si terrà il solenne pontificale presieduto dall’arcivescovo Gian Franco Saba, che terminerà con il tradizionale scambio delle chiavi tra i sindaci di Porto Torres e Sassari. (m.p.)

