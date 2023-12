Tradizione Cappai: ora tocca a Patrick 

A volte la boxe può essere un affare di famiglia. Per Patrick Cappai, 23 anni, terzo esponente di una famiglia di campioni sul ring, lo è sicuramente. Il figlio di papà Fabrizio, ex campione italiano dei piuma ed ex sfidante per il titolo mondiale dei piuma, e fratello di Manuel, due volte olimpionico e per due volte tra i primi otto al mondo, salirà sul ring per provare a conquistare il titolo mondiale giovanile Wbc silver dei piuma. L’appuntamento è fissato per sabato prossimo, 16 dicembre, al PalaPirastu di via Rockefeller a Cagliari: affronterà il francese Jeremy Bernardin, già campione Internazionale Youth Wbc. «Il mio obiettivo assoluto è superare i traguardi raggiunti da mio padre, ma ora bisogna pensare a Bernardin», dice il pugile quartese. «Non sarà una passeggiata. Ma sono sicuro che il sostegno del pubblico sarà determinante», aggiunge.

A guidarlo all’angolo ci sarà, naturalmente, papà Fabrizio, re Mida della boxe, capace di trasformare in campioni tutti gli atleti che segue. Preparazione meticolosa che autorizza all’ottimismo. «Patrick sta bene ed è già in peso da alcune settimane», dice Fabrizio. «Sarà un incontro difficile ma se fa il “suo” pugilato può portare a casa il titolo mondiale Youth», aggiunge. La riunione, organizzata dalla società Conti Cavini e Giulio Spagnoli, vedrà anche altri 4 incontri professionisti. ( ma. mad. )

