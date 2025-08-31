VaiOnline
Elini.
01 settembre 2025 alle 00:34

Tradizione a tavola, un successo 

La festa della tradizione è stata un successo. In centinaia hanno raggiunto Elini per degustare anguli ‘e cibudda, culurgionis, la carne arrostita dai cacciatori del paese e tutte le altre delizie che il piccolo paese ogni anno mette in mostra per residenti e turisti. Nella foto di Ettore Loi due signore mostrano la preparazione delle deliziose focaccine di cipolla e pomodoro.

COMMENTI

