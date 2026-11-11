Ancora polemica tra Pietro Pisu ed Elisabetta Contini a quasi tre settimane dalla caduta della Giunta e del Consiglio comunale di Quartucciu.

Stavolta a innescarla è stato un commento comparso martedì sera sotto un post pubblicato su Facebook dall’ex assessore al Bilancio Carlo Secci, dove una sostenitrice del decaduto sindaco Pisu ha attaccato Contini – la sua vice dimissionaria – aggiungendo una frase terribile: «I traditori vanno messi al rogo». Ma a fare definitivamente deflagrare il caso è stato soprattutto il “cuore” messo come reaction a quella frase proprio da parte di Pisu.

La rabbia di Contini

Un gesto che è stato denunciato pubblicamente nel suo profilo dall’ex vicesindaca Elisabetta Contini. «La politica e il confronto democratico si basano sul dibattito, a volte anche aspro, ma esistono confini invalicabili che appartengono al rispetto umano, al decoro e alla civiltà», ha scritto in un lungo intervento. L’ex vicesindaca racconta di aver appreso del commento mentre era al lavoro e spiega di aver oscurato il nome e la fotografia dell’autrice per evitare «gogne mediatiche». Ma non nasconde lo choc: «Mi ha turbato che una simile violenza verbale arrivi da una donna - che non conosco e non ho mai incontrato in vita mia - ma trovo grave che un uomo, un sindaco che ha guidato la nostra comunità, dia spazio, legittimità e supporto a chi incita all’odio e usa espressioni diffamatorie».

Possibile causa

«Chi rappresenta o si candida a rappresentare un’istituzione ha il dovere morale di condannare i toni d’odio e prenderne le distanze, non di approvarli con un click», incalza Contini. Annuncia inoltre che «l’aspetto legale e diffamatorio sarà gestito e tutelato nelle sedi opportune. Emettere sentenze, offendere e diffamare non rende nessuno una persona migliore». Immediati i commenti di solidarietà verso l'ex vicesindaca, tra cui anche quello dell’ex capogruppo di opposizione Michela Vacca, che ha condannato le parole e il gesto.

L’ex sindaco

Interpellato sulla vicenda, Pisu respinge ogni possibile incitamento alle parole offensive e ne prende le distanze, sostenendo di non aver fatto caso a quella frase. «Respingo con decisione qualsiasi accusa o accostamento a toni offensivi, dai quali prendo le distanze in modo categorico. Solidarietà alla vicesindaca sulla condanna di certi termini, che non fanno parte della mia cultura politica né del mio lessico e che sono frutto di un clima già fortemente avvelenato», afferma. «Io stesso sono stato oggetto di attacchi inaccettabili, bersagliato da post diffamatori e scritte meschine sui muri che hanno colpito la mia persona. Io per primo ho subito questa violenza verbale e mediatica, e per questo non posso tollerarla né subirla in silenzio». E Infine: «Chiedo di fermare questo clima d’odio e auspico che questa tensione immotivata si sgonfi al più presto: invito tutti a un ritorno immediato al rispetto e alla misura».

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