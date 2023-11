Tradito dal cuore nella lotta contro il fuoco 

Il suo cuore l’ha tradito proprio mentre stava cercando di difendere dal fuoco la casa di riposo per anziani dove lavorava. Corso sul posto, ha messo mano a un estintore, poi si è reso conto di non sentirsi bene e si è seduto in macchina per rifiatare. È morto così, nel parcheggio, stroncato da un infarto nella notte tra giovedì e venerdì 3 novembre, Antonio Garau. Aveva 55 anni. Lascia dietro di sé una famiglia spezzata dal dolore: la moglie Martina, la figlia Miriana e un adorato nipotino. E una scia di cordoglio nella sua Capoterra.

Il rogo e il malore

Poco dopo le 20, un incendio improvviso è divampato in un terreno agricolo nella località Fra Giuanni, zona rurale situata tra Poggio dei Pini e il centro storico. Un vento fortissimo ha contribuito all'espansione delle fiamme, che si sono rapidamente estese su una vasta area, avvicinandosi pericolosamente alla casa di riposo per anziani Telegonia, dove Antonio Garau lavorava da anni.

Saputo dell'incendio, Antonio non ha esitato. Avrebbe lasciato immediatamente la pizzeria in cui si trovava, dirigendosi verso il luogo del disastro, con l'obiettivo di garantire la sicurezza dei residenti e di dare una mano ai volontari che erano già sul posto. Si sarebbe unito all'azione fornendo assistenza con gli idranti, contribuendo agli sforzi della protezione civile. Le fiamme sono state fermate prima che arrivassero alla casa di riposo, che non ha subito danni.

Tuttavia, durante l’intervento, Antonio è stato colto da un malore. Inizialmente si è pensato a un problema alimentare, invece era un infarto. Il personale del 118 è intervenuto prontamente, tentando disperatamente di rianimarlo per oltre un'ora e mezza, purtroppo inutilmente.

Il cordoglio

Antonio Garau era ben voluto da tutti, a Capoterra, e il cordoglio non si è fatto attendere. Molti, in paese e sui social, ne parlano come di un vero eroe. Valentina Garau, 52 anni, e direttrice della casa di riposo, lo ricorda con profonda emozione: «Impossibile definirlo un semplice collaboratore: Lello, come era conosciuto da tutti, era parte della nostra famiglia. Sempre sorridente, aveva un’incredibile forza d'animo e una disponibilità straordinaria, soprattutto verso i nostri ospiti più fragili. La sua assenza sarà un vuoto immenso. Appena è venuto a conoscenza dell'incendio è arrivato, preoccupato, desideroso di assicurarsi che tutti fossero al sicuro e di dare il suo contributo, come aveva sempre fatto». Il funerale di Antonio Garau sarà celebrato oggi alle 15,30 nella chiesa di San Francesco.

RIPRODUZIONE RISERVATA