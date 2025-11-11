VaiOnline
Il caso.
11 novembre 2025 alle 01:39

Tracciato pericoloso, da tempo al centro di polemiche 

Una strada maledetta. Da anni al centro di polemiche tra residenti e amministrazioni pubbliche proprio sulla sicurezza. La strada provinciale 15 ogni giorno ha il fondamentale compito di condurre le migliaia di pendolari che vanno e vengono tra Cagliari, Settimo San Pietro, Sinnai e Maracalagonis. Una striscia dritta e stretta d’asfalto che invoglia anche gli automobilisti più prudenti a imboccarla ad alta velocità.

I lavori per la messa in sicurezza dell’arteria sono partiti lo scorso maggio. Era previsto, proprio nel tratto sino alla rotatoria all’altezza della zona industriale, il prolungamento del marciapiede e della cunetta in cemento, con la contestuale canalizzazione delle acque piovane su condotta interrata e con la realizzazione dell’impianto di illuminazione e di attraversamenti pedonali. Il progetto e i fondi sono della Città metropolitana.

Un cantiere importante, atteso dai sindaci dei tre centri dell’hinterland. «Un intervento assolutamente necessario per migliorare la viabilità nell’area dove operano diverse aziende», aveva detto mesi fa il sindaco di Settimo San Pietro Gigi Puddu.

Tra le richieste dei primi cittadini anche l’illuminazione lungo la circonvallazione Settimo-Sinnai-Maracalagonis, altra strada di grande traffico anche notturno e che consente agli automobilisti di evitare il transito nei centri abitati di Settimo e Sinnai.

