Selargius.
25 gennaio 2026 alle 00:25

Tracciati in via Venezia sedici parcheggi in più 

Sedici parcheggi in più lungo via Venezia, la strada del centro di Selargius che costeggia Riu Nou e il parco lineare. Ulteriori stalli ricavati grazie all’operazione riordino messa in campo dal Comune - e realizzata dalla Polizia locale – guidata dal comandante Marco Cantori - per andare incontro alla carenza di spazi dive parcheggiare.

Questione sollevata in primis da che frequenta il parco del centro città, e dai residenti della zona che da tempo chiedevano anche un intervento per contrastare il fenomeno delle auto in corsa lungo l’arteria cittadina.

«Parte dei parcheggi lineari sono stati trasformati i stalli a spina di pesce», spiegano dal Municipio, «questo ci ha consentito di aumentare gli spazi per la sosta a disposizione del quartiere, e allo stesso tempo di migliorare la viabilità».

