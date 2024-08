Tracciati i parcheggi “gialli” per residenti 

I residenti in via Tigellio e in tutto il rione di Stampace possono tirare un sospiro di sollievo: dopo una lunga attesa, sono arrivate le richieste strisce gialle a delimitare i parcheggi che costeggiano il complesso archeologico dedicato al musicista e poeta romano.

«Questi parcheggi sono il fiore all’occhiello del Comune nei nostri confronti», commenta Adolfo Costa, presidente del comitato dei residenti di Stampace: «Sono la tanto attesa applicazione dell’ordinanza dell’agosto 2023, che istituiva i parcheggi per i residenti dalle 20 alle 8 del giorno dopo. È una grande opportunità. Ci chiediamo invece l’utilità di installare nuove pedane al posto degli stalli dei parcheggi nel Corso, visto che anche quella che c’è già è utilizzata pochissimo, solo due mesi all’anno. Basterebbe», aggiunge Costa, «che fossero amovibili, in modo che nel resto dell’anno i residenti abbiano più parcheggi a disposizione. Farò questa richiesta al sindaco».

I lavori per il rifacimento della segnaletica, iniziati ieri nella parte alta della via, tra vico Tigellio e viale Sant’Ignazio da Laconi, non riguardano solo le strisce di delimitazione dei parcheggi, ma anche gli attraversamenti pedonali e il resto della segnaletica orizzontale. I residenti ora possono quindi contare su una segnaletica più visibile, che rende la via più sicura. Il rifacimento della segnaletica nella parte bassa della via, tra vico Tigellio e il Corso Vittorio Emanuele II, sarà invece completato tra oggi e domani.

