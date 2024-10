Tracciate le strisce pedonali scomparse 

Prosegue il rifacimento della segnaletica nelle strade cittadine. Dopo le segnalazioni degli automobilisti che avevano evidenziato i pericoli ad attraversare la strada in via Marconi nei pressi dell’incrocio con via Volta, ieri mattina gli operai sono intervenuti per tracciare a nuovo le strisce pedonale proprio nel tratto davanti alla banca dove qualche settimana fa era stato investito un anziano, e all’incrocio con via Volta dove chi svolta da via Marconi spesso nemmeno si ferma mettendo fortemente a rischio l’incolumità dei passanti.

«Meno male che stanno rifacendo le strisce» è il commento di una passante, Maria Melis, «qui davvero l’attraversamento non si vedeva più, ma ci sono anche tante altre situazioni critiche in molte strade, speriamo che possano fare qualcosa al più presto».

Le strisce erano già state tracciate a nuovo anche davanti al Comune e al mercato civico in piazza Dessì e nel secondo tratto di via Marconi verso il cimitero e all’incrocio con via Merello. La segnaletica era stata poi rifatta nelle strade asfaltate a nuovo dove in alcune zone erano stati realizzati anche gli attraversamenti pedonali rialzati come in via San Benedetto, via Salieri, il primo tratto di via Fiume. E tante sono le richieste per averne altri.

